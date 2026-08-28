RC Lens Mercato : Fofana remplacé par un attaquant de Ligue 1, une piste se confirme !

Le RC Lens s’apprête à laisser partir Rayan Fofana en prêt, tandis que Yann Gboho reste une piste suivie par le Racing dans cette fin de mercato

Le départ de Rayan Fofana se précise. D’après les dernières informations de L’Équipe, l’attaquant de 20 ans, formé au RC Lens, devrait être prêté cette saison afin d’obtenir davantage de temps de jeu. Le Havre serait actuellement sa destination privilégiée, même si plusieurs clubs de Ligue 1 se sont positionnés sur le dossier.

Une opération qui permettrait au jeune Lensois de poursuivre sa progression avec davantage de responsabilités, alors que la concurrence est importante dans le secteur offensif artésien.

Yann Gboho toujours dans les radars du RC Lens

Dans le même temps, Yann Gboho fait partie des joueurs suivis par le RC Lens, comme l’a confirmé RMC Sport jeudi. L’ailier de Toulouse, âgé de 25 ans, avait déjà attiré l’attention de plusieurs clubs français cet été, dont Lens et l’OM. Sa situation est particulièrement intéressante puisque le joueur dispose de plusieurs possibilités pour la suite de sa carrière.

L’OM s’est également renseigné, mais Marseille doit composer avec une marge de manœuvre financière très réduite et ne peut pas se permettre de patienter trop longtemps. Cette situation pourrait donc profiter au RC Lens si le Racing décidait d’accélérer sur le dossier.

Lens doit-il accélérer ?

Avec le départ annoncé de Rayan Fofana, reste à savoir si le RC Lens comblera ce départ dans le secteur offensif. Le dossier Gboho apparaît donc comme une piste à surveiller dans les derniers jours du mercato.

Pour l’instant, aucune arrivée de Yann Gboho à Lens n’est toutefois confirmée. Le Toulousain dispose encore d’autres possibilités et son avenir reste ouvert.

Une chose est certaine : le RC Lens a désormais une carte à jouer, alors que le mercato entre dans sa dernière ligne droite.