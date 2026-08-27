FC Nantes Mercato : gros coup de froid pour la prochaine recrue de Poirier

Annoncé comme une piste du FC Nantes, Lasso Coulibaly ne devrait finalement pas rejoindre les Canaris.

Le FC Nantes tient-il une fausse piste ? Alors que Ryad Hachem a signé dans la foulée de la nomination de Grégory Poirier sur le banc, le nom de Lasso Coulibaly a également circulé ces dernières heures du côté des Canaris, et le dossier semble beaucoup moins concret qu’il n’y paraît.

L’ailier droit ivoirien de l’AJ Auxerre était annoncé comme une cible potentielle du FC Nantes. Une information révélée par Foot Mercato, alors que Coulibaly sort d’une saison avec Auxerre durant laquelle il a été utilisé à plusieurs reprises par Christophe Pélissier.

Mais David Phelippeau vient sérieusement refroidir cette piste. Interrogé sur le dossier, le journaliste spécialisé dans l’actualité du FC Nantes a répondu : « Oui mais à priori dossier mort et jamais vraiment vivant… ».

Une précision importante, qui laisse entendre que le FC Nantes n’aurait finalement jamais réellement avancé sur ce dossier. Autrement dit, malgré les informations faisant état d’un intérêt nantais pour Lasso Coulibaly, il ne faudrait pas s’attendre à voir l’international ivoirien débarquer prochainement sur les bords de l’Erdre.

Lasso Coulibaly, une piste qui s’éloigne pour Nantes

Arrivé à Auxerre à l’été 2024 après son passage au Danemark, Coulibaly est capable d’évoluer sur le côté droit et dans un rôle plus axial. Son profil offensif pouvait donc sembler intéressant pour Nantes, mais les dernières informations incitent clairement à la prudence.

Pour l’heure, la piste Lasso Coulibaly ne semble donc pas constituer une priorité pour le FC Nantes. La réponse de Phelippeau est particulièrement claire : le dossier serait non seulement « mort », mais surtout « jamais vraiment vivant ».

Une mise au point qui pourrait rapidement mettre fin aux spéculations autour du joueur ivoirien et obliger Nantes à regarder vers d’autres profils pour renforcer son secteur offensif.