ASSE : Mickaël Nadé a fait ses adieux aux supporters, c’est très touchant !

Après douze années passées dans le Forez, Mickaël Nadé a officiellement quitté l’ASSE et a adressé un message particulièrement touchant aux supporters des Verts.

C’est une longue histoire qui s’achève entre Mickaël Nadé et l’ASSE. Arrivé au centre de formation stéphanois en 2014, le défenseur central a gravi les échelons jusqu’à devenir un joueur important du groupe professionnel. Ce jeudi, l’ASSE a officialisé son transfert au United Football Club, aux Émirats arabes unis.

Quelques heures après l’annonce de son départ, Nadé a pris la parole sur ses réseaux sociaux pour adresser un dernier message aux supporters. Un texte dans lequel le joueur de 27 ans laisse largement transparaître son attachement au club et à la ville de Saint-Étienne.

Le message de Mickaël Nadé

À vous, supporters de l’AS Saint-Étienne 💚



Il est difficile de trouver les mots pour dire au revoir à un club et à des supporters qui ont compté autant dans ma vie.



Porter ce maillot, fouler la pelouse de Geoffroy-Guichard et vivre ces moments avec vous restera à jamais gravé dans ma mémoire. J’ai connu des joies, des difficultés, des victoires et des moments plus compliqués, mais une chose n’a jamais changé : votre passion et votre amour pour ce club.



Je veux également prendre le temps de remercier toutes les personnes qui ont fait partie de mon aventure à Saint-Étienne. Les entraîneurs, les membres du staff, le personnel médical, les salariés du club, ainsi que toutes les personnes qui travaillent dans l’ombre et qui contribuent chaque jour à faire vivre ce club.



Un merci tout particulier à celles et ceux qui m’ont accompagné dès mon arrivée, qui m’ont aidé à m’intégrer, qui m’ont conseillé, soutenu et permis de me sentir chez moi. Je n’oublierai jamais votre accueil, votre bienveillance et tous les moments partagés.



Merci aussi à mes coéquipiers, avec qui j’ai partagé tant de moments, sur et en dehors du terrain.



Et surtout, merci à vous, supporters, pour votre soutien, vos chants, vos encouragements et votre passion. C’est quelque chose de rare et de précieux.



Je quitte Saint-Étienne avec beaucoup d’émotion, mais surtout avec une immense fierté d’avoir porté ce maillot.



Merci pour tout. Vous resterez toujours dans mon cœur. 💚