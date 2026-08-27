OM Mercato : nouveau coup dur pour Paixão, son remplaçant déjà trouvé ?

Reiss Nelson est désormais libre de tout contrat après avoir trouvé un accord avec Arsenal pour une rupture à l’amiable, une situation qui pourrait relancer la piste de l’OM.

L’OM pourrait voir une piste offensive prendre une nouvelle dimension. D’après les informations de David Ornstein, Reiss Nelson a trouvé un accord avec Arsenal pour mettre fin à son contrat d’un commun accord. L’ailier anglais de 26 ans est donc désormais libre de s’engager avec le club de son choix.

L’OM avait déjà tenté sa chance

Cette nouvelle donne est particulièrement intéressante pour Marseille. Au début du mois d’août, l’OM avait effectivement manifesté son intérêt pour Reiss Nelson et formulé une offre orale à Arsenal. Cette proposition devait toutefois être rejetée par les Gunners, alors que le joueur était encore sous contrat jusqu’en 2027 selon les informations publiées à l’époque.

Avec cette rupture, le contexte change complètement : l’OM n’aurait désormais plus besoin de négocier une indemnité de transfert avec Arsenal. Reste à convaincre Nelson de rejoindre la Provence, alors que plusieurs clubs anglais et étrangers seraient également intéressés par ses services. De plus, le départ possible d’Igor Paixão pourrait accélérer le dossier, et Nelson deviendrait le remplaçant désigné du Brésilien. D’ailleurs, l’ailier marseillais n’était pas présent à l’entraînement ce jeudi, selon La Tribune Olympienne.

Un profil polyvalent pour l’OM

Formé à Arsenal, Reiss Nelson n’est jamais parvenu à s’imposer durablement chez les Gunners. Il a enchaîné plusieurs prêts, notamment à Hoffenheim, Feyenoord, Fulham et Brentford. La saison dernière, il a disputé 14 rencontres avec Brentford pour un but et deux passes décisives.

Capable d’évoluer sur les deux ailes, l’international anglais représente donc une opportunité intéressante sur le marché des joueurs libres. L’OM avait déjà identifié son profil : sa nouvelle situation contractuelle pourrait désormais permettre au club marseillais de revenir concrètement dans la course.

Pour Marseille, le dossier Reiss Nelson est donc à surveiller de très près dans cette dernière ligne droite du mercato. L’Anglais va maintenant prendre le temps d’étudier ses différentes options avant de choisir sa prochaine destination.