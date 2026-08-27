FC Nantes : déjà quatre coups durs pour Poirier avant Guingamp

Pour sa première rencontre sur le banc nantais, Grégory Poirier devra composer avec une infirmerie déjà bien remplie avant le déplacement à Guingamp, samedi.

À peine nommé entraîneur du FC Nantes, Grégory Poirier doit déjà faire face à plusieurs absences. Après trois défaites en autant de journées de Ligue 2, le technicien de 44 ans va connaître ses débuts sur le banc des Canaris dans un contexte particulièrement délicat.

Corredor et Ganago forfaits

En effet, Killian Corredor et Ignatius Ganago sont forfaits pour le déplacement à Guingamp, samedi. Une mauvaise nouvelle pour Poirier, qui devra se passer de deux solutions offensives.

Arrivé cet été en provenance de Darmstadt, Corredor avait notamment été recruté pour apporter du poids à l’attaque nantaise. L’attaquant de 25 ans avait d’ailleurs inscrit un doublé lors de la défaite face à Rodez (5-2).

De son côté, Ganago faisait partie des joueurs offensifs importants de l’effectif. Le Camerounais avait d’ailleurs débuté les deux premières journées de championnat cette saison.

Doucouré et Centonze toujours à l’infirmerie

Le secteur défensif n’est pas épargné non plus. Sekou Doucouré et Fabien Centonze sont toujours blessés et ne devraient donc pas être disponibles pour cette quatrième journée.

Ces quatre absences représentent un premier casse-tête pour Poirier, arrivé cette semaine après le départ de Michel Der Zakarian. Le nouveau coach nantais s’est engagé pour deux saisons et aura la lourde mission de relancer une équipe qui reste sur trois revers en Ligue 2.

Le rendez-vous de Guingamp, programmé samedi à 20 heures, sera donc déjà particulièrement important pour le FC Nantes.