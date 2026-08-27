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FRANCE

OM Mercato : un attaquant bien connu de Ligue 1 s’offre à Marseille, contrat imminent ?

Par William Tertrin - 27 Août 2026, 16:20

Libre de tout contrat, Sofiane Boufal entretient actuellement sa condition physique à Marseille, une présence qui pourrait relancer les spéculations autour d’une arrivée à l’OM.

Sofiane Boufal est toujours sans club, mais l’international marocain ne reste pas inactif. D’après Le Phocéen, le joueur de 32 ans entretient actuellement sa condition physique à Marseille. Une situation qui ne manque évidemment pas d’interpeller alors que son avenir reste encore à déterminer.

Libre depuis son départ du Havre, Boufal peut désormais choisir sa prochaine destination. Son aventure avec le club normand s’est terminée en mai dernier après une demi-saison consacrée à la lutte pour le maintien. Arrivé en janvier 2026, le Marocain avait participé à 17 rencontres et inscrit un but toutes compétitions confondues.

Un profil qui pourrait intéresser l’OM ?

La perspective de voir Boufal poursuivre sa carrière à l’Olympique de Marseille n’est pas nouvelle. Le nom du Marocain avait déjà été associé au club phocéen par le passé, notamment lors de son passage à Southampton.

Aujourd’hui libre, expérimenté et parfaitement familier avec la Ligue 1 (116 matchs avec Lille, Angers et Le Havre), le joueur possède toujours des qualités techniques susceptibles de séduire. Financièrement, il représenterait également une opportunité idéale pour l’OM, qui n’a toujours pas acté de recrue.

Reste toutefois à savoir si cette présence à Marseille constitue simplement une préparation individuelle ou si elle traduit un véritable intérêt pour l’OM. Selon Le Phocéen, Boufal pourrait en tout cas voir d’un bon œil la possibilité de poursuivre sa carrière sous les couleurs olympiennes.

Pour l’heure, aucune arrivée à Marseille n’est actée. Mais alors que le mercato bat son plein, la présence de Sofiane Boufal dans la cité phocéenne suffit à alimenter les discussions autour d’une éventuelle piste OM.

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