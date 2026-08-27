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FRANCE

FC Nantes Mercato : Poirier prépare sa première révolution, un joueur de L1 dans ses bagages ?

Par William Tertrin - 27 Août 2026, 16:40
Grégory Poirier en conférence de presse avec le Red Star

Après un début de saison très compliqué en Ligue 2, le FC Nantes s’active sur le mercato et pense à Lasso Coulibaly pour renforcer son couloir droit.

Le FC Nantes prépare déjà la suite sous les ordres de Grégory Poirier. Après trois défaites en autant de journées de Ligue 2, les Canaris ont décidé de se séparer de Michel Der Zakarian et de confier les rênes de l’équipe à l’ancien entraîneur du Red Star, engagé pour deux saisons.

Pour relancer la machine, le nouveau technicien nantais devrait notamment faire évoluer le système de jeu. Le 3-5-2 est envisagé, ce qui nécessite de disposer de joueurs capables d’occuper les couloirs avec suffisamment d’activité et de percussion.

Nantes s’intéresse à Lasso Coulibaly

Dans cette optique, le FC Nantes a coché le nom de Lasso Coulibaly, actuellement sous contrat avec l’AJ Auxerre, selon les informations de Foot Mercato. Le joueur ivoirien de 23 ans pourrait ainsi constituer une solution pour animer le flanc droit dans le nouveau dispositif nantais.

Arrivé à Auxerre en provenance du Danemark, Coulibaly n’a toutefois que très peu eu l’occasion de s’exprimer depuis le début de cette nouvelle saison. Son profil pourrait donc être intéressant pour Nantes, qui cherche à se renforcer rapidement avant la fermeture du mercato.

La piste reste à concrétiser, mais elle correspond aux besoins du FC Nantes et aux changements attendus avec l’arrivée de Grégory Poirier. Les Canaris doivent désormais rapidement inverser la tendance après un départ catastrophique en Ligue 2, avec notamment une lourde défaite à domicile contre Rodez (2-5).

Le prochain rendez-vous de Nantes aura lieu samedi à Guingamp, pour la quatrième journée de championnat.

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