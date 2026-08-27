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FRANCE

FC Nantes Mercato : une nouvelle offre est tombée pour Guirassy, les Kita ont déjà répondu !

Par Fabien Chorlet - 27 Août 2026, 09:00
Herba Guirassy lors de FC Nantes - Rodez

Très courtisé en cette fin de mercato, Herba Guirassy pourrait quitter le FC Nantes, qui a déjà refusé deux offres pour son jeune ailier.

Herba Guirassy est l’un des joueurs les plus susceptibles de quitter le FC Nantes d’ici la fermeture du mercato estival. Courtisé par plusieurs clubs européens, le jeune ailier gauche nantais ferait surtout l’objet des convoitises des Young Boys de Berne et de Birmingham City.

Birmingham passe à l’attaque pour Guirassy

Si le club suisse se serait vu refuser une première offre d’un montant de 3 millions d’euros, bonus compris, le club anglais, pensionnaire de Championship, aurait, selon Ouest-France, surenchéri avec une proposition de 4 millions d’euros. Une nouvelle offre également refusée par l’état-major du FC Nantes, qui ne compte visiblement pas brader son jeune talent.Alors qu’Herba Guirassy est valorisé à 7 millions d’euros par Transfermarkt, les dirigeants nantais attendraient davantage pour leur pépite. Mais toutes les parties seraient confiantes quant à un départ de l’international Espoirs français en Angleterre ou en Suisse.

À quelques jours de la clôture du mercato, un transfert d’Herba Guirassy semble donc se dessiner, à condition que Birmingham City ou les Young Boys se rapprochent des exigences financières du FC Nantes dans ce dossier.

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