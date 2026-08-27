OM : Guendouzi et Greenwood chambrent l’OL après Fenerbahçe, une bagarre générale a éclaté !

Mattéo Guendouzi et Mason Greenwood ont savouré l’élimination de l’OL par Fenerbahçe (1-2) en chambrant les Gones et en affichant leur attachement à l’OM.

L’Olympique Lyonnais ne disputera pas la phase de ligue de la Ligue des Champions cette saison. Les Gones se sont inclinés ce jeudi sur leur pelouse face à Fenerbahçe (1-2), en barrage retour de la C1, et devront donc se contenter de la Ligue Europa. Une rencontre qui a dégénéré en fin de match après les provocations de l’ancien Olympien Mattéo Guendouzi envers le public lyonnais. Le milieu de terrain de Fenerbahçe a notamment crié « Allez l’OM ! » à plusieurs reprises et effectué le signe de Jul, célèbre rappeur marseillais. S’en est suivie une bagarre générale entre les joueurs et les staffs des deux clubs, au cours de laquelle des coups ont été échangés.

Guendouzi : « Ils ont insulté ma famille »

En zone mixte, Mattéo Guendouzi est revenu sur son chambrage, qu’il ne regrette absolument pas. « Vous savez, quand vous avez 60 000 personnes qui insultent votre famille, votre mère, vos enfants, même avant le match, et que personne dans le camp arbitral ne dit pas au stade de se taire… Parce que je sais qu’en France, quand il se passe ce genre de choses, il y a un temps où ils vont parler aux supporters et le match peut être arrêté. Pendant 90 minutes, même plus avec l’échauffement, ils ont insulté ma famille. C’est quelque chose qui touche. Si tu veux taquiner, alors ça taquine dans les deux sens. Ils ont insulté ma mère et ma famille, pour moi c’était irrespectueux. Après, si on ne peut plus célébrer comme on en a envie, je trouve ça dommage. Tout le monde sait que je suis pour l’OM, je ne l’ai jamais caché. C’est de la taquinerie, ils ont insulté ma famille, si derrière on n’a pas le droit de faire le signe Jul, où on va ? J’en ai vu des matchs où les Lyonnais font des célébrations devant le virage au Vélodrome. Faut que ça marche dans les deux sens. Pour moi, j’ai le droit de célébrer. Le signe Jul, il n’y a rien de méchant. »

Greenwood : « C’est un moyen de remercier Marseille »

Un autre ancien joueur de l’OM s’est qualifié ce jeudi soir au Groupama Stadium avec Fenerbahçe : Mason Greenwood, buteur lors du match aller. Comme Mattéo Guendouzi, l’ailier anglais a savouré l’élimination de l’OL en raison de son passé marseillais. « J’ai passé deux ans à Marseille et c’était une expérience incroyable. C’est un moyen de les remercier parce que je sais qu’il y a une grosse rivalité entre l’OM et Lyon. Allez l’OM ! », a-t-il confié en zone mixte après la rencontre.