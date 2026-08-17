OL : un coup dur gâche deux bonnes nouvelles avant Fenerbahçe

L’OL s’apprête à vivre un rendez-vous capital en Turquie. Les Lyonnais se déplacent sur la pelouse de Fenerbahçe pour leur barrage de Ligue des champions, avec une bonne nouvelle dans le secteur défensif, mais aussi une absence importante à déplorer.

Paulo Fonseca pourra compter sur Zachary Athekame pour ce déplacement à Istanbul. Le latéral suisse, prêté par l’AC Milan, avait pourtant été privé de la première liste transmise par l’OL à l’UEFA en raison des contraintes imposées au club par la DNCG.

Athekame finalement qualifié

Les délais d’enregistrement des recrues ont en effet été rallongés par l’encadrement de la masse salariale lyonnaise. Mais l’OL a trouvé une solution grâce au règlement de l’UEFA.

L’article 31.10 permet aux clubs engagés dans les barrages d’inscrire jusqu’à deux nouveaux joueurs après la date limite, à condition de respecter certaines conditions. Athekame a donc pu être ajouté à la liste ce week-end et devrait être officiellement validé par l’instance européenne.

Felix Bacher sera également du voyage. Le défenseur autrichien avait déjà été inscrit dans la liste initiale, en remplacement d’Orel Mangala, parti en prêt à Getafe.

Bidstrup peut revenir, Sulc forfait

Autre incertitude pour Paulo Fonseca : Mads Bidstrup. Recruté cet été à Salzbourg pour 10 millions d’euros, le milieu danois a vu sa préparation perturbée par une blessure au genou.

Bonne nouvelle pour l’OL, il a repris l’entraînement collectif depuis trois jours et ne ressent désormais plus aucune douleur. Une dernière séance permettra de déterminer s’il est suffisamment remis pour prendre l’avion direction Istanbul.

En revanche, Pavel Sulc devra encore patienter. Touché au genou, le Tchèque ne retrouvera le groupe que jeudi et manquera donc le déplacement à Fenerbahçe.

Un coup dur pour Fonseca avant un rendez-vous particulièrement important pour les Gones, qui devront résister à l’ambiance du stade Sükrü Saracoglu et à la puissance offensive du club turc.

L’équipe probable de l’OL

Greif – Maitland-Niles, Kluivert, Niakhaté, Abner – Tessmann, Morton, Tolisso (cap.) – Nuamah, Openda, Fofana.

L’OL pourra donc compter sur Athekame, tandis que le staff lyonnais devra encore patienter avant de récupérer Sulc. Pour Bidstrup, la décision sera prise après la dernière séance d’entraînement.