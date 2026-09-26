RC Lens : une grosse menace plane sur les Sang et Or en Ligue des champions

Le RC Lens a été sanctionné par l’UEFA après l’utilisation d’engins pyrotechniques par ses supporters lors du déplacement au Slavia Prague.

Le retour du RC Lens en Ligue des champions s’accompagne déjà d’un avertissement disciplinaire. Après la victoire des Sang et Or sur la pelouse du Slavia Prague (3-2), le club artésien a été sanctionné par la commission de contrôle, d’éthique et de discipline (CEDB) de l’UEFA.

15 000 euros d’amende pour le RC Lens

L’instance européenne a infligé une amende de 15 000 euros au RC Lens en raison de l’utilisation d’engins pyrotechniques par ses supporters lors de la rencontre disputée le 10 septembre à l’Eden Arena, comme le rapporte L’Équipe.

Le club lensois devra également composer avec une sanction plus préoccupante pour la suite de sa campagne européenne : une suspension avec sursis de son parcage visiteurs. Cette mesure est assortie d’une période probatoire de deux ans. L’UEFA recense actuellement cette interdiction concernant Lens parmi les sanctions sous probation visant la présence des supporters.

Une épée de Damoclès pour les prochains déplacements

Concrètement, le RC Lens conserve pour l’instant la possibilité de compter sur ses supporters lors de ses prochains déplacements européens. Mais une nouvelle infraction susceptible d’entraîner une sanction pourrait avoir des conséquences sur l’accès des supporters lensois au parcage visiteurs.

À Prague, le Racing avait bénéficié d’un contingent de 1 024 places dans l’espace visiteurs de l’Eden Arena. Le club avait d’ailleurs rappelé avant le match que la pyrotechnie était strictement interdite dans l’enceinte.

Cette première sanction intervient donc au début de la campagne de Ligue des champions 2026-2027 du RC Lens. Les Sang et Or devront désormais éviter tout nouvel incident disciplinaire s’ils veulent préserver la présence de leur public lors des prochains déplacements européens.