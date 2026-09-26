RC Lens : gros coup dur pour Florian Thauvin

Le forfait de Kylian Mbappé pouvait laisser espérer une nouvelle convocation à Florian Thauvin, mais Zinédine Zidane a finalement décidé de ne pas appeler de renfort.

Le scénario pouvait sourire à Florian Thauvin. Après la blessure de Kylian Mbappé, sorti lors de la victoire de l’équipe de France en Turquie (1-0), une place se libérait potentiellement dans le groupe de Zinédine Zidane. Mais le sélectionneur a finalement choisi de ne pas remplacer le capitaine des Bleus pour la suite du rassemblement.

Thauvin pouvait pourtant espérer

Pour le joueur du RC Lens, l’occasion était réelle. Auteur d’un excellent début de saison avec le Racing, Florian Thauvin affiche déjà 5 buts en 7 apparitions toutes compétitions confondues, dont trois réalisations en Ligue 1.

Son profil pouvait également entrer dans la réflexion du sélectionneur. Même s’il n’évolue pas véritablement comme ailier gauche, Thauvin est capable de jouer sur le front de l’attaque et possède une expérience importante avec les Bleus, avec notamment le titre de champion du monde 2018. Il compte actuellement 13 sélections.

Mais Zidane a donc privilégié la continuité. Aucun joueur ne viendra remplacer Mbappé, qui a quitté le rassemblement samedi matin après des échanges entre les staffs médicaux français et madrilène. L’attaquant est désormais à la disposition du Real Madrid.

Une nouvelle frustration pour le Lensois

Pour Thauvin, c’est donc une nouvelle occasion manquée de retrouver les Bleus. Le Lensois avait pourtant déjà connu un retour en sélection après plusieurs années d’absence et reste performant avec le RC Lens.

La décision de Zidane ne ferme évidemment pas la porte à l’avenir, mais le forfait de Mbappé représentait une fenêtre intéressante pour l’attaquant lensois. Il devra désormais continuer à se montrer décisif avec le Racing pour espérer convaincre le nouveau sélectionneur lors des prochains rassemblements.