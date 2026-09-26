À LA UNE DU 26 SEP 2026
[11:29]LOSC : un gros coup dur frappe Brest avant le déplacement à Lille
[10:13]OL Mercato : le couperet est tombé pour un cadre de la réserve
[10:08]Flashback, il y a un an : Un an après le joker à gauche, le FC Nantes retombe sur terre
[10:01]Les infos du jour : Skoras repositionnement décisif ? Digne opération reconquête ! Cahuzac double défi !
[09:19]RC Lens : deux figures des Sang et Or à l’honneur ce samedi
[08:45]OL : une réserve décimée rechute avant le retour au championnat
[07:03]Real Madrid : énorme coup dur pour Mbappé après ses débuts réussis avec Zidane
[23:00]FC Nantes : les supporters nantais ont fait halluciner une recrue estivale
[22:47]Turquie – France (0-1) : première victoire de l’ère Zidane, les notes des Bleus
[22:20]OM : après Cornelius, nouvelle inquiétude majeure pour un homme fort de Genesio
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Flashback, il y a un an : Un an après le joker à gauche, le FC Nantes retombe sur terre

Par Louis Chrestian - 26 Sep 2026, 10:08
Flashback, il y a un an : Un an après le joker à gauche, le FC Nantes retombe sur terre

Souvenez-vous : il y a un an, le FC Nantes multipliait les pistes et les espoirs pour renforcer son couloir gauche, entre rêves de joker et solutions maison. Aujourd’hui, alors que le club vit un tournant historique avec une vente attendue et la Ligue 2 comme nouveau quotidien, le contraste est saisissant.

Quand Nantes scrutait l’OM pour trouver son sauveur

Le 26 septembre 2025, les supporters nantais retenaient leur souffle. Le mercato venait de fermer ses portes, et les Canaris cherchaient la parade sur le flanc gauche, déçus par les débuts de Nicolas Cozza et orphelins d’un latéral fiable. Luis Castro, alors sur le banc, croyait encore au miracle : l’objectif s’appelait Ulisses Garcia, l’espoir d’un joker venu de l’OM pour relancer le secteur et offrir une vraie concurrence. Mais les tractations ont tourné court, et il a fallu se rabattre sur les ressources internes. Louis Leroux, jeune milieu testé en urgence sur le côté, incarnait alors la débrouille plus que la solution. Les débats faisaient rage sur les réseaux, la frustration grandissait : à la recherche d’un leader, Nantes bricolait et espérait un déclic qui n’est jamais venu.

Un an plus tard : changement d’ère, nouveaux tourments

Douze mois se sont écoulés, et la donne a radicalement changé. Les noms de joker ou de latéral gauche ont disparu des discussions : c’est l’avenir même du club qui monopolise désormais l’attention. Relégué en Ligue 2 au printemps, le FC Nantes a vu la famille Kita ouvrir la porte à une vente historique, avec des négociations avancées autour de 100 millions d’euros. Les supporters, eux, oscillent entre impatience et scepticisme face à des investisseurs portés par un Paulo Tavares déjà familier des feuilletons inachevés du foot français. Si l’on parle encore de valeur marchande – avec Tylel Tati, jeune défenseur central, estimé à plus de 20 millions d’euros – le quotidien est tout autre : plus question de renforts clinquants ou de coups mercato, mais d’un passage de témoin et d’incertitudes sur le modèle économique. L’ambiance oscillait entre euphorie et inquiétude il y a un an ; aujourd’hui, c’est la prudence qui domine, entre rêve de renaissance et peur d’un énième rebondissement. De l’espoir d’un joker salvateur à la recherche d’une nouvelle identité, le FC Nantes est à la croisée des chemins – bien loin des débats sur le poste de latéral gauche qui animaient la Beaujoire il y a tout juste un an.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot