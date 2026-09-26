Flashback, il y a un an : Un an après le joker à gauche, le FC Nantes retombe sur terre

Souvenez-vous : il y a un an, le FC Nantes multipliait les pistes et les espoirs pour renforcer son couloir gauche, entre rêves de joker et solutions maison. Aujourd’hui, alors que le club vit un tournant historique avec une vente attendue et la Ligue 2 comme nouveau quotidien, le contraste est saisissant.

Quand Nantes scrutait l’OM pour trouver son sauveur

Le 26 septembre 2025, les supporters nantais retenaient leur souffle. Le mercato venait de fermer ses portes, et les Canaris cherchaient la parade sur le flanc gauche, déçus par les débuts de Nicolas Cozza et orphelins d’un latéral fiable. Luis Castro, alors sur le banc, croyait encore au miracle : l’objectif s’appelait Ulisses Garcia, l’espoir d’un joker venu de l’OM pour relancer le secteur et offrir une vraie concurrence. Mais les tractations ont tourné court, et il a fallu se rabattre sur les ressources internes. Louis Leroux, jeune milieu testé en urgence sur le côté, incarnait alors la débrouille plus que la solution. Les débats faisaient rage sur les réseaux, la frustration grandissait : à la recherche d’un leader, Nantes bricolait et espérait un déclic qui n’est jamais venu.

Un an plus tard : changement d’ère, nouveaux tourments

Douze mois se sont écoulés, et la donne a radicalement changé. Les noms de joker ou de latéral gauche ont disparu des discussions : c’est l’avenir même du club qui monopolise désormais l’attention. Relégué en Ligue 2 au printemps, le FC Nantes a vu la famille Kita ouvrir la porte à une vente historique, avec des négociations avancées autour de 100 millions d’euros. Les supporters, eux, oscillent entre impatience et scepticisme face à des investisseurs portés par un Paulo Tavares déjà familier des feuilletons inachevés du foot français. Si l’on parle encore de valeur marchande – avec Tylel Tati, jeune défenseur central, estimé à plus de 20 millions d’euros – le quotidien est tout autre : plus question de renforts clinquants ou de coups mercato, mais d’un passage de témoin et d’incertitudes sur le modèle économique. L’ambiance oscillait entre euphorie et inquiétude il y a un an ; aujourd’hui, c’est la prudence qui domine, entre rêve de renaissance et peur d’un énième rebondissement. De l’espoir d’un joker salvateur à la recherche d’une nouvelle identité, le FC Nantes est à la croisée des chemins – bien loin des débats sur le poste de latéral gauche qui animaient la Beaujoire il y a tout juste un an.