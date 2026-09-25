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FRANCE

OM : après Cornelius, nouvelle inquiétude majeure pour un homme fort de Genesio

Par William Tertrin - 25 Sep 2026, 22:20
Amine Gouiri (OM)

Après Derek Cornelius, l’OM doit désormais retenir son souffle pour Amine Gouiri, sorti sur blessure avec l’Algérie ce vendredi.

La trêve internationale tourne au cauchemar pour l’OM. Après la blessure de Derek Cornelius avec le Canada, c’est désormais Amine Gouiri qui inquiète les supporters marseillais.

Titulaire avec l’Algérie face à la Zambie, l’attaquant olympien a dû quitter ses partenaires avant même la 20e minute de jeu, visiblement touché. Les premières informations ne permettent toutefois pas encore de connaître précisément la nature ni la gravité de sa blessure.

Une nouvelle inquiétude pour Bruno Genesio

Cette sortie intervient à un moment particulièrement délicat pour l’OM. Gouiri avait débuté les cinq premières journées de Ligue 1 cette saison pour 4 buts, et s’était logiquement imposé comme un élément important du dispositif de Bruno Genesio.

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Quelques jours plus tôt, Derek Cornelius avait lui aussi été contraint de quitter un rassemblement international. Le défenseur canadien s’était blessé seul à l’entraînement et avait été transporté à l’hôpital pour passer des examens complémentaires.

Pour Gouiri comme pour Cornelius, l’OM va désormais devoir attendre les examens médicaux avant de connaître la durée d’une éventuelle indisponibilité. La prudence reste donc de mise, mais cette nouvelle sortie sur blessure est forcément préoccupante pour le club marseillais.

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