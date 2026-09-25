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FRANCE

OM : un taulier de Genesio sort du silence après avoir sérieusement dérapé

Par William Tertrin - 25 Sep 2026, 19:00
Pierre-Emile Hojbjerg lors d'OM - RC Strasbourg

Après avoir publiquement questionné sa complémentarité avec Morten Hjulmand, Pierre-Emile Højbjerg a tenu à calmer le jeu avec un message d’excuses.

Pierre-Emile Højbjerg a rapidement fait machine arrière. Au lendemain de la défaite du Danemark contre la Norvège (3-2), le milieu de terrain de l’OM avait créé la polémique en remettant publiquement en question son association avec Morten Hjulmand. Le capitaine danois avait notamment estimé que les deux joueurs avaient un profil trop similaire et que Brian Riemer devait éventuellement choisir entre eux.

Une sortie qui avait suscité de nombreuses réactions au Danemark, notamment parce qu’elle intervenait après une défaite et alors que Højbjerg porte le brassard de capitaine. Des voix se sont même interrogées sur son statut au sein de la sélection.

Højbjerg s’excuse auprès de Hjulmand et du Danemark

Le joueur de l’OM a donc décidé de clarifier ses propos sur Instagram. Højbjerg reconnaît avoir commis une erreur en parlant publiquement d’un coéquipier et des choix du sélectionneur.

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Il insiste surtout sur sa relation avec Hjulmand : « Je peux facilement jouer avec Morten. C’est un joueur talentueux que je respecte beaucoup », explique-t-il, en rappelant les nombreux matchs disputés ensemble avec le Danemark.

Le Marseillais précise également que son intention n’était pas de réclamer la mise à l’écart de son partenaire, mais de souligner un problème de complémentarité. Selon lui, les deux joueurs ont tendance à occuper les mêmes espaces sur le terrain, ce qui peut limiter leur efficacité collective.

Un message important pour l’OM

Cette mise au point permet surtout à Højbjerg de refermer, au moins provisoirement, une polémique qui aurait pu prendre davantage d’ampleur. Le milieu de l’OM assure qu’il continuera à « tout donner pour l’entraîneur, l’équipe et le Danemark », quel que soit son positionnement.

Après la défaite 3-2 en Norvège, le Danemark doit désormais préparer la réception du Pays de Galles, dimanche.

Pour l’OM, l’enjeu sera désormais de récupérer un Højbjerg pleinement concentré sur la suite de la saison marseillaise après cette séquence mouvementée avec sa sélection.

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