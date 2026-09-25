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ASSE : un pari discret des Verts connaît aujourd’hui un succès spectaculaire

Par William Tertrin - 25 Sep 2026, 19:20

Lancé en 2024, un changement discret dans l’organisation de l’ASSE produit aujourd’hui des résultats particulièrement impressionnants.

L’ASSE semble avoir réussi sa transformation digitale. En mai 2024, le club stéphanois a quitté Prestashop pour basculer sa boutique en ligne sous Shopify, avec l’accompagnement de l’agence Webqam.

Un changement qui a rapidement porté ses fruits. « Depuis le passage sous Shopify, nous avons multiplié par 3 nos commandes en ligne », explique Brice Mazenod, responsable merchandising de l’ASSE, pour le site Ecofoot.

Pour le club, l’objectif était notamment de rapprocher la boutique physique et le e-commerce, tout en donnant davantage d’autonomie aux équipes. Gestion des produits, des catalogues selon les marchés, mises à jour ou encore capacité à absorber les pics de trafic : Shopify a simplifié plusieurs aspects techniques et opérationnels.

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L’ASSE veut poursuivre son développement

Le club stéphanois ne compte toutefois pas s’arrêter là. L’ASSE travaille désormais sur l’évolution de sa plateforme B2B, avec l’objectif de proposer à ses revendeurs et partenaires des offres et produits personnalisés.

Le merchandising représente ainsi un axe de développement important pour les Verts, après une nette accélération de leur activité en ligne depuis le changement de plateforme.

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