ASSE : une pluie de milliards pour Tanenbaum, mais pas encore pour les Verts ?

Larry Tanenbaum vient de céder la participation de Kilmer dans Maple Leaf Sports & Entertainment pour 4,35 milliards de dollars canadiens. Une opération colossale qui fait forcément rêver les supporters de l’ASSE. Mais cette manne financière peut-elle réellement profiter au club stéphanois ?

Le portefeuille sportif de Larry Tanenbaum connaît une transformation majeure. Deux ans après le rachat de l’AS Saint-Étienne par Kilmer Sports Ventures, l’homme d’affaires canadien achève sa sortie de Maple Leaf Sports & Entertainment, l’un des groupes sportifs les plus puissants d’Amérique du Nord.

MLSE possède notamment les Toronto Raptors en NBA, les Maple Leafs en NHL et le Toronto FC en MLS. Kilmer détenait encore 25 % de cette structure, une participation désormais cédée à Rogers pour la somme vertigineuse de 4,35 milliards de dollars canadiens.

Un montant spectaculaire, forcément scruté dans le Forez. Mais contrairement à ce que ce chiffre pourrait laisser penser, ces milliards ne constituent pas automatiquement une nouvelle enveloppe pour l’ASSE.

Tanenbaum tourne une page historique

Cette cession met fin à une longue aventure entre Larry Tanenbaum et les grandes franchises sportives de Toronto. L’homme d’affaires n’est notamment plus le représentant des Raptors au Board of Governors de la NBA, une instance qu’il présidait depuis 2017.

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a d’ailleurs salué son influence au cours de ses neuf années à la tête de cette organisation, notamment dans le développement du basketball au Canada.

Cette sortie constitue donc un tournant majeur dans le parcours de Tanenbaum. Elle lui permet également de dégager une somme considérable grâce à la vente d’un actif historique.

Un jackpot pour investir davantage à l’ASSE ?

Pour les supporters stéphanois, une question s’impose immédiatement : une partie de ces 4,35 milliards de dollars canadiens peut-elle être utilisée pour accélérer le projet de Kilmer Sports Ventures à Saint-Étienne ?

À ce stade, aucun élément ne permet de l’affirmer.

L’opération concerne la participation détenue par Kilmer dans MLSE, une structure totalement distincte de l’ASSE. Cette somme ne sera donc pas directement versée dans les caisses du club stéphanois et ne représente pas une enveloppe destinée au recrutement.

Imaginer un immense mercato ou une hausse immédiate du budget des Verts serait ainsi prématuré. Aucun nouvel investissement lié à cette transaction n’a pour le moment été annoncé par la direction stéphanoise.

L’ASSE prend-elle une nouvelle importance ?

La vente des parts détenues dans MLSE modifie néanmoins considérablement le portefeuille sportif de Larry Tanenbaum. Et dans ce nouvel ensemble, l’ASSE pourrait occuper une place de plus en plus importante.

À Toronto, Kilmer ne possédait qu’une participation minoritaire de 25 % dans MLSE. À Saint-Étienne, la situation est totalement différente : Kilmer Sports Ventures a racheté l’intégralité des parts précédemment détenues par Roland Romeyer et Bernard Caïazzo.

Le groupe canadien contrôle ainsi directement le projet stéphanois et ses grandes orientations. Tanenbaum reste également engagé dans le basketball féminin avec le Toronto Tempo, preuve que sa sortie des Raptors ne correspond pas à un retrait du monde du sport, mais bien à une recomposition de ses investissements.

Une puissance financière impressionnante, mais pas illimitée pour les Verts

Cette transaction rappelle surtout la surface financière exceptionnelle du propriétaire de l’ASSE. Elle démontre que Larry Tanenbaum évolue dans une dimension économique rarement associée à un club comme Saint-Étienne ces dernières années.

Mais la fortune d’un propriétaire et les moyens réellement accordés à son club restent deux choses différentes. Le futur budget de l’ASSE dépendra de la stratégie de Kilmer Sports Ventures, de son modèle économique et des objectifs définis par la direction.

Les Verts ne vont donc pas automatiquement récupérer une partie des 4,35 milliards de dollars canadiens. En revanche, le club appartient bien à un groupe dont le propriétaire vient de réaliser l’une des opérations les plus importantes du sport nord-américain.

Pour l’ASSE, rien ne change officiellement à court terme. Mais dans un projet construit sur plusieurs années, la nouvelle puissance financière disponible autour de Larry Tanenbaum ne peut laisser totalement indifférent.