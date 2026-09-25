ASSE : la trêve internationale démarre en fanfare pour Cardona et Boakye !

Pas moins de onze joueurs de l’ASSE ont rejoint leur sélection durant cette trêve internationale. Et celle-ci a parfaitement débuté pour deux attaquants stéphanois. Irvin Cardona a été décisif avec Malte, avec un but et une passe décisive, alors qu’Augustine Boakye a enfin effectué ses premiers pas sous le maillot du Ghana.

Les Verts ont quitté le Forez pour quelques jours, mais certains continuent de faire parler d’eux loin de Saint-Étienne. À commencer par Irvin Cardona. Devenu international maltais, le numéro 7 de l’ASSE s’est illustré ce jeudi lors de la victoire de Malte contre Andorre (2-1), à l’Estadi de la FAF d’Encamp, en Ligue des Nations.

Et Cardona n’a pas fait les choses à moitié. Alors que Malte était menée, l’ancien Brestois a d’abord égalisé de fort belle manière sur un service de Teddy Teuma. Il s’est ensuite mué en passeur décisif sur le but de la victoire inscrit par l’ancien Rémois, qui évolue désormais au Sliema Wanderers FC.

Pour sa neuvième sélection, Cardona a donc largement contribué au succès maltais. Titulaire, il a disputé l’intégralité de la rencontre devant 905 spectateurs. Une prestation qui confirme son importance grandissante avec les Rouges.

Cardona voit double, Boakye débloque son compteur

Cardona devrait souffler dimanche lors du match amical contre le Liechtenstein, où une place sur le banc semble probable. Il devrait en revanche retrouver le onze de départ pour les deux prochaines rencontres de Ligue des Nations, à domicile contre Gibraltar, jeudi 1er octobre, puis face à Andorre, dimanche 4 octobre.

De son côté, Augustine Boakye attendait ce moment depuis un certain temps. Appelé avec le Ghana lors de la dernière Coupe du monde, l’attaquant stéphanois n’avait pas eu la chance de fouler les pelouses, restant sur le banc durant la compétition. Cette fois, il a enfin pu honorer sa première apparition avec les Black Stars.

En déplacement en Côte d’Ivoire dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2027, le joueur de 25 ans est entré à la 64e minute. La rencontre était alors déjà mal embarquée pour le Ghana puisque les Éléphants menaient 2-0, score qui n’a plus évolué. L’ancien Vert Ebenezer Annan est, lui, resté sur le banc.

Pour Boakye, cette première cape vient récompenser un excellent début de saison sous les couleurs stéphanoises. L’ailier est même devenu l’un des hommes forts de Ian Cathro ces dernières semaines, avec quatre buts inscrits lors des quatre dernières journées de Ligue 2. Sa frappe du gauche fait des ravages et ses performances lui ont permis de gagner du crédit également en sélection.

Reste désormais à savoir si cette première apparition lui ouvrira les portes du onze ghanéen. Une nouvelle occasion pourrait se présenter dès mardi face à la Gambie.