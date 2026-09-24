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FRANCE

FC Nantes : le principal candidat au rachat des Canaris traîne déjà des grosses casseroles

Par William Tertrin - 24 Sep 2026, 21:40

Le nom de Paulo Tavares apparaît dans le dossier du rachat du FC Nantes, avec une offre annoncée de 30 à 40 millions d’euros, mais son passé dans les Football Leaks donne une résonance particulière à cette nouvelle tentative.

Le dossier de la vente du FC Nantes prend une nouvelle tournure. Selon les informations de Télénantes reprises ce jeudi, des investisseurs étrangers négocient avec Waldemar Kita pour racheter le club, avec Paulo Tavares comme intermédiaire. Une première proposition aurait été formulée entre 30 et 40 millions d’euros, alors que le propriétaire nantais en demanderait 95 millions. À ce stade, aucune vente n’est donc actée.

Mais au-delà du montant de l’offre, c’est surtout le nom de Paulo Tavares qui attire l’attention. L’ancien agent portugais n’est pas un inconnu dans le football français. Avant Nantes, il avait notamment été associé à un projet de reprise de l’ASSE, baptisé « Panthère Noire ». Créée en 2023, la société comptait notamment Tavares parmi ses associés et avait étudié une opération de reprise des Verts. Le projet n’aboutira finalement pas, l’ASSE étant rachetée par Kilmer Sports Ventures en 2024.

Le précédent des Football Leaks

Le parcours de Tavares est surtout marqué par les révélations des Football Leaks. En 2019, Mediacités, avec France 3 et Mediapart, avait enquêté sur son rôle dans plusieurs opérations liées à l’AS Monaco à partir de documents obtenus par le média allemand Der Spiegel.

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L’enquête s’intéressait notamment à la prolongation du contrat de Marcel Tisserand en 2013. Selon les documents étudiés par les journalistes, Tavares et un autre intermédiaire avaient participé aux négociations alors qu’ils ne disposaient pas de licence d’agent délivrée par la Fédération française de football. Une proposition prévoyait par ailleurs une « prime exceptionnelle de prolongation » versée à Gestisoccer, la société de Tavares, pour un montant de 350 000 euros, finalement ramené à 300 000 euros dans la contre-proposition monégasque.

Ces révélations ne constituent pas en elles-mêmes une preuve d’irrégularité dans le nouveau projet nantais. Elles expliquent toutefois pourquoi le retour de Tavares dans une opération de rachat d’un club français suscite des interrogations sur son parcours et sur le montage envisagé.

Un dossier encore très loin d’être bouclé

Pour le FC Nantes, l’obstacle immédiat reste financier. Entre les 30 à 40 millions d’euros évoqués pour l’offre des investisseurs et les 95 millions d’euros demandés par Kita, l’écart est considérable. Le dossier nantais n’en est donc qu’au stade des discussions.

Mais avec Paulo Tavares comme intermédiaire, il remet sur le devant de la scène un acteur dont le nom reste associé, depuis les Football Leaks, aux zones grises du marché des transferts et aux tentatives de reprise de clubs français. Et évidemment, les supporters n’auront pas envie qu’un nouveau Waldemar Kita reprenne le club…

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