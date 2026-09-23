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FRANCE

FC Nantes : le verdict est tombé pour le joker offensif

Par Bastien Aubert - 23 Sep 2026, 08:20
Grégory Poirier (FC Nantes)

Si l’hypothèse de recruter un joker offensif est sur la table au FC Nantes, les supporters ont tranché. 

L’idée d’un renfort offensif supplémentaire continue de faire parler au FC Nantes. Alors que l’hypothèse de recruter un joker offensif pendant la trêve est évoquée, les supporters des Canaris semblent avoir une opinion bien arrêtée sur la question.

Les supporters du FC Nantes réclament un renfort offensif

But! a lancé un sondage auprès de ses lecteurs avec une question simple : « Le FC Nantes doit-il recruter un joker offensif pendant la trêve ? » Et le résultat ne laisse que peu de place au doute. Sur les 245 personnes ayant participé au sondage, une large majorité s’est prononcée en faveur de l’arrivée d’un joker offensif.

71,8 % des votants ont répondu « Oui », contre seulement 28,2 % qui estiment que le FC Nantes n’a pas besoin de recruter à ce poste. Un écart significatif qui traduit une tendance claire parmi les participants. Près de trois supporters sur quatre souhaitent donc voir le FC Nantes profiter de la période de trêve pour renforcer son secteur offensif.

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Une attente encore forte autour du mercato

Ce sondage ne constitue évidemment pas une consultation représentative de l’ensemble des supporters nantais, mais il permet de mesurer l’intérêt suscité par cette éventuelle arrivée. Avec 245 votants, la participation montre en tout cas que le sujet ne laisse pas indifférent. La question est désormais de savoir si la direction du FC Nantes partagera cette volonté et décidera de passer à l’action. 

Si un joker offensif venait à rejoindre les Canaris, il pourrait apporter une solution supplémentaire dans un secteur où les attentes semblent particulièrement importantes. Pour l’heure, aucune arrivée n’est actée. Mais à en croire le résultat du sondage, une chose est claire : une large majorité des participants souhaite voir le FC Nantes tenter un coup sur le marché des jokers.

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