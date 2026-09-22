Real Madrid : le couperet médiatique tombe déjà pour José Mourinho

José Mourinho se retrouve une nouvelle fois au centre des critiques en Espagne. Les observateurs et la presse catalane lui reprochent surtout d’avoir replacé le Real Madrid dans une agitation permanente, loin de la révolution annoncée.

Mourinho ciblé par les médias espagnols

José Mourinho traverse une première zone de turbulences au Real Madrid. D’après le JT de Foot Mercato, le technicien portugais est désormais ciblé par plusieurs observateurs ainsi que par les médias espagnols.

À ce stade, aucune décision de la direction madrilène n’est évoquée par la source. La pression est d’abord médiatique, autour de la gestion et de la communication de Mourinho. Un terrain que le Portugais connaît bien, lui qui n’a jamais laissé indifférent lors de ses différents passages sur un banc.

La presse catalane dénonce un nouveau feuilleton

Sans surprise, la situation fait également réagir en Catalogne. Le quotidien Sport estime que Mourinho était revenu en promettant une révolution mais qu’il aurait surtout transformé le club en feuilleton. Une critique directe visant le climat installé autour du Real Madrid.

La presse catalane se moque déjà de José Mourinho. Sport estime que le Portugais « n’a réussi qu’à transformer le club à nouveau en feuilleton ». — @ActuFoot_ https://twitter.com/ActuFoot_/status/2102354788457369989

Cette sortie traduit surtout l’impatience qui entoure le projet madrilène. Avec Mourinho, chaque déclaration et chaque choix prennent rapidement une dimension supplémentaire. Le contenu sportif se retrouve ainsi accompagné d’un débat permanent sur la méthode employée par l’entraîneur portugais.

Une pression déjà forte autour du Real Madrid

Le constat dressé reste néanmoins à nuancer. Les éléments disponibles ne font état ni d’un ultimatum posé par les dirigeants ni d’une remise en cause officielle de Mourinho. Il s’agit, pour l’heure, d’une offensive médiatique et d’interrogations formulées par les observateurs espagnols.

Le Portugais doit désormais répondre sur le terrain pour éviter que cette séquence ne prenne davantage d’ampleur. Au Real Madrid, où les attentes sont immédiates, les résultats constituent généralement le moyen le plus efficace de refermer ce type de débat.

Yan Diomandé également au cœur de l’actualité

Le même JT évoque par ailleurs Yan Diomandé, présenté comme étant au cœur d’un scandale après un live TikTok. Aucun détail supplémentaire sur le contenu de cette diffusion ou ses éventuelles conséquences n’est toutefois donné.

Cette affaire extra-sportive intervient alors que le joueur fait déjà l’objet de nombreuses rumeurs, notamment autour d’un possible intérêt du Real Madrid pour Diomandé. En l’absence d’autres éléments vérifiés, aucune conséquence sportive ou disciplinaire ne peut encore être avancée.