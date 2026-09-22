À LA UNE DU 22 SEP 2026
[21:30]Real Madrid : le couperet médiatique tombe déjà pour José Mourinho
[21:07]OM : le programme de la trêve se précise à huis clos
[20:47]Real Madrid : Tebas contre-attaque et durcit encore le bras de fer
[20:27]Le paradoxe Daramy interpelle avant son retour en sélection
[20:07]PSG : Le verdict est déjà contrasté pour les quatre joueurs prêtés
[19:47]FC Barcelone : le sacrifice gagnant de Lamine Yamal au Mondial
[19:27]RC Lens, OL : deux préparations opposées avant leur confrontation
[19:05]PSG : le gardien tant désiré conquiert déjà l’Angleterre
[18:45]LOSC : le verdict est tombé pour la priorité du mercato estival
[18:23]FC Nantes : Zézé se rapproche d’un nouveau cap avec les Bleus
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG : Le verdict est déjà contrasté pour les quatre joueurs prêtés

Par Wladimir DELCROS - 22 Sep 2026, 20:07
PSG : Le verdict est déjà contrasté pour les quatre joueurs prêtés

Partis chercher du temps de jeu loin de Paris, Yoram Zagué, Renato Marin, Gabriel Moscardo et Khalil Ayari connaissent des fortunes diverses. Si deux jeunes Parisiens commencent à s’installer, les deux autres doivent encore renverser la hiérarchie.

Zagué déjà confronté à une forte concurrence

Pur produit de la formation du PSG, Yoram Zagué avait été lancé par Luis Enrique contre Clermont le 6 avril 2024. Le latéral droit compte depuis 11 apparitions et un but avec le club de la capitale, mais sa progression a été freinée par une dernière saison agitée.

Son premier prêt à Copenhague a été interrompu après 15 matches, deux buts et une passe décisive. Envoyé ensuite à Eupen, il a affiché le même bilan offensif en seulement huit rencontres, dans une période également marquée par des soucis judiciaires liés à des excès de vitesse.

Désormais prêté à Pafos, le joueur de 20 ans a participé à cinq rencontres. Titulaire lors des deux premières journées de championnat, il a ensuite cédé sa place au Brésilien Bruno. La concurrence reste ouverte, même si l’ancien joueur de l’Olympiakos et du Sheriff Tiraspol part avec une longueur d’avance.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →

Marin prend le pouvoir au Portugal

La situation est plus encourageante pour Renato Marin. Arrivé de l’AS Rome un an plus tôt, le gardien italo-brésilien n’avait disputé que trois matches la saison passée, pour deux clean-sheets. Son prêt au Nacional lui permet enfin d’enchaîner.

Avec sept titularisations, Marin s’est installé dans la peau du numéro un à Funchal. Le bilan collectif reste délicat puisque le Nacional occupe la quinzième place et a déjà concédé 15 buts. Le portier de 19 ans n’a gardé sa cage inviolée qu’une fois, mais il a notamment arrêté un penalty contre le Vitoria Guimarães et livré une prestation solide malgré la défaite face au Sporting CP (0-2).

Moscardo peine encore à décoller

Gabriel Moscardo attend toujours son véritable envol en Europe. Recruté durant l’hiver 2024, le Brésilien n’a encore jamais porté le maillot parisien en match officiel. Après dix apparitions à Reims puis 39 rencontres à Braga, où il a aussi montré une certaine aisance en défense centrale, il tente désormais de s’imposer à l’Espanyol Barcelone.

Titulaire à deux reprises en quatre apparitions, le milieu de 20 ans doit encore ronger son frein chez le quinzième de Liga. Il conserve néanmoins le PSG en ligne de mire : « Mon rêve, c’est de jouer au PSG, mais pour l’instant, je me consacre à 100 % à l’Espanyol », avait-il confié à Mundo Deportivo. Un début de saison contrasté détaillé par Foot Mercato.

Ayari marque des points à Dunkerque

Khalil Ayari est pour l’heure l’une des satisfactions. Arrivé du Stade Tunisien en 2025 sans apparaître avec l’équipe première parisienne, l’international tunisien a été envoyé à Dunkerque afin de franchir une nouvelle étape.

Le joueur de 21 ans s’est imposé lors des quatre derniers matches et totalise sept apparitions pour un but. Sa réalisation de l’extérieur de la surface contre l’ASSE a confirmé ses qualités techniques. Bien installé chez le onzième de Ligue 2, Ayari semble avoir trouvé le contexte idéal pour poursuivre sa progression.

PSG

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos PSG : toutes les infos foot