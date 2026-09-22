PSG : Le verdict est déjà contrasté pour les quatre joueurs prêtés

Partis chercher du temps de jeu loin de Paris, Yoram Zagué, Renato Marin, Gabriel Moscardo et Khalil Ayari connaissent des fortunes diverses. Si deux jeunes Parisiens commencent à s’installer, les deux autres doivent encore renverser la hiérarchie.

Zagué déjà confronté à une forte concurrence

Pur produit de la formation du PSG, Yoram Zagué avait été lancé par Luis Enrique contre Clermont le 6 avril 2024. Le latéral droit compte depuis 11 apparitions et un but avec le club de la capitale, mais sa progression a été freinée par une dernière saison agitée.

Son premier prêt à Copenhague a été interrompu après 15 matches, deux buts et une passe décisive. Envoyé ensuite à Eupen, il a affiché le même bilan offensif en seulement huit rencontres, dans une période également marquée par des soucis judiciaires liés à des excès de vitesse.

Désormais prêté à Pafos, le joueur de 20 ans a participé à cinq rencontres. Titulaire lors des deux premières journées de championnat, il a ensuite cédé sa place au Brésilien Bruno. La concurrence reste ouverte, même si l’ancien joueur de l’Olympiakos et du Sheriff Tiraspol part avec une longueur d’avance.

Marin prend le pouvoir au Portugal

La situation est plus encourageante pour Renato Marin. Arrivé de l’AS Rome un an plus tôt, le gardien italo-brésilien n’avait disputé que trois matches la saison passée, pour deux clean-sheets. Son prêt au Nacional lui permet enfin d’enchaîner.

Avec sept titularisations, Marin s’est installé dans la peau du numéro un à Funchal. Le bilan collectif reste délicat puisque le Nacional occupe la quinzième place et a déjà concédé 15 buts. Le portier de 19 ans n’a gardé sa cage inviolée qu’une fois, mais il a notamment arrêté un penalty contre le Vitoria Guimarães et livré une prestation solide malgré la défaite face au Sporting CP (0-2).

PSG : Safonov confie avoir réussi sa mission en quittant la Russie. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2102433688248262721

Moscardo peine encore à décoller

Gabriel Moscardo attend toujours son véritable envol en Europe. Recruté durant l’hiver 2024, le Brésilien n’a encore jamais porté le maillot parisien en match officiel. Après dix apparitions à Reims puis 39 rencontres à Braga, où il a aussi montré une certaine aisance en défense centrale, il tente désormais de s’imposer à l’Espanyol Barcelone.

Titulaire à deux reprises en quatre apparitions, le milieu de 20 ans doit encore ronger son frein chez le quinzième de Liga. Il conserve néanmoins le PSG en ligne de mire : « Mon rêve, c’est de jouer au PSG, mais pour l’instant, je me consacre à 100 % à l’Espanyol », avait-il confié à Mundo Deportivo. Un début de saison contrasté détaillé par Foot Mercato.

Ayari marque des points à Dunkerque

Khalil Ayari est pour l’heure l’une des satisfactions. Arrivé du Stade Tunisien en 2025 sans apparaître avec l’équipe première parisienne, l’international tunisien a été envoyé à Dunkerque afin de franchir une nouvelle étape.

Le joueur de 21 ans s’est imposé lors des quatre derniers matches et totalise sept apparitions pour un but. Sa réalisation de l’extérieur de la surface contre l’ASSE a confirmé ses qualités techniques. Bien installé chez le onzième de Ligue 2, Ayari semble avoir trouvé le contexte idéal pour poursuivre sa progression.