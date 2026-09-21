OM – PSG : une double polémique arbitrale a éclaté après le Classico !

Après la défaite de l’OM face au PSG (1-2), deux décisions arbitrales font particulièrement enrager les supporters marseillais.

Malgré une prestation vaillante, l’Olympique de Marseille s’est incliné ce dimanche au Vélodrome face au Paris Saint-Germain (1-2), à l’occasion du premier Classico de la saison. Une défaite difficile à digérer pour les hommes de Bruno Genesio, qui peuvent également nourrir quelques regrets concernant certaines décisions arbitrales de François Letexier. Deux situations font notamment débat : une intervention litigieuse de Désiré Doué sur Amine Gouiri dans la surface parisienne en première période et une touche potentiellement mal exécutée par Ousmane Dembélé au départ de l’action ayant amené le deuxième but du PSG. Cette double polémique arbitrale fait particulièrement enrager les supporters marseillais sur les réseaux sociaux, où la décision concernant Amine Gouiri avait déjà provoqué de nombreuses réactions pendant la rencontre.

Gouiri aurait-il dû obtenir un pénalty ?

La première situation litigieuse est intervenue peu avant la pause. Après avoir éliminé Warren Zaïre-Emery, Amine Gouiri tente de s’infiltrer dans la surface parisienne avant de s’écrouler à la suite d’un contact avec Désiré Doué. Le Parisien ne semble pas toucher le ballon sur son intervention, mais François Letexier décide de laisser jouer et la VAR ne l’invite pas à revoir les images. Une décision qui a immédiatement suscité l’incompréhension de nombreux supporters de l’OM. Sur Ligue 1+, Adil Rami a également estimé que le contact méritait un pénalty, tandis que d’autres observateurs, comme Clément Grenier, ont considéré qu’Amine Gouiri avait déjà amorcé sa chute, laissant ainsi place à l’interprétation.

La touche de Dembélé avant le deuxième but parisien fait débat

Une deuxième situation est venue alimenter les regrets marseillais sur le deuxième but parisien. Au départ de l’action qui aboutit au but du PSG, Ousmane Dembélé effectue une touche dont l’exécution interpelle, ses appuis pouvant notamment poser question au moment de remettre le ballon en jeu. L’action s’est néanmoins poursuivie jusqu’au but parisien. Après le potentiel pénalty non sifflé sur Aminé Gouiri, cette nouvelle séquence n’a fait qu’accentuer la frustration d’une partie des supporters marseillais, déjà très remontés contre l’arbitrage de François Letexier après ce nouveau revers dans le Classico.