OM – L’analyse de Bastien Aubert : « Le PSG a donné le coup de grâce aux Marseillais »

En clôture de la 5e journée de Ligue 1, l’OM s’est incliné au Vélodrome contre le PSG (1-2) avec les honneurs. Analyse.

L’OM passera donc la trêve à l’avant-dernière place de Ligue 1. Après la victoire de l’OGC Nice contre le LOSC plus tôt ce dimanche (2-1), les Marseillais n’ont pas réussi l’exploit de battre le PSG hier soir dans un stade Vélodrome finalement bien rempli et bruyant au possible.

L’OM tient tête au PSG et craque encore

Pourtant, tout n’a pas été à jeter de ce Classique. Comme lors de leur sortie à Rennes puis à Besiktas, à chaque fois sanctionnés de défaites, les Marseillais ont affiché un visage plutôt conquérant en première période.

Pendant une heure, bien compacts et solidaires, les locaux ont clairement fait jeu égal avec des Parisiens peu incisifs. En les regardant dans les yeux. Si Neal Maupay avait été plus vif (38e) et François Letexier plus inspiré, l’OM aurait même mérité de mener au score à la mi-temps.

Weah en plein cauchemar

Le même problème détecté lors de leurs dernières sorties s’est malheureusement encore vérifié ce soir : les hommes de Bruno Genesio ont encore été incapables de tenir la distance et ont craqué peu après l’heure de jeu, par deux fois : un but de Ferran Torres de la tête (66e) et un autre de Marquinhos de près (75e).

Entre temps, l’entrant Angel Gomes avait eu la bonne idée d’égaliser d’un subtil show dans la défense (72e). Menés 2 à 1, les Marseillais prenaient alors un autre coup sur la tête avec l’expulsion de Timothy Weah, encore peu fringant ce soir. Une soirée qui finit bien mal pour des Marseillais qui auront des chantiers plein la tête pendant la trêve.

Bastien Aubert, au Vélodrome