RC Lens : Risser forfait avec les Bleus, Cahuzac à la manœuvre ?

Forfait pour le rassemblement des Bleus en raison d’un état physique jugé insuffisant, Robin Risser va finalement rester à Lens, une situation qui pourrait aussi servir les intérêts de Yannick Cahuzac.

Robin Risser ne rejoindra finalement pas l’équipe de France. Appelé vendredi par Zinédine Zidane pour le premier rassemblement de son mandat, le gardien du RC Lens a été déclaré forfait ce dimanche, après un échange entre les staffs médicaux des Bleus et du Racing. La FFF indique que le portier lensois est « amoindri physiquement », alors qu’il n’a pas eu de grosses vacances en raison de la Coupe du monde, ni de préparation complète avec le RCL.

Sur le papier, le dossier est donc simple : Risser doit souffler avant de reprendre progressivement l’entraînement avec le RC Lens. Mais à Lens, cette absence à Clairefontaine intervient dans un contexte particulier.

Cahuzac peut garder au chaud son gardien titulaire

Nommé entraîneur du Racing après le départ de Dino Toppmöller, Yannick Cahuzac a rapidement placé le retour aux fondamentaux lensois au cœur de son projet. Le directeur sportif Jean-Louis Leca expliquait ainsi que Cahuzac devait permettre au club de « reprendre le fil de cette continuité » qui avait fait sa force.

Et justement, Robin Risser est un élément important de cette reconstruction. Le jeune gardien, déjà présent avec les Bleus lors de la Coupe du monde 2026, s’est installé dans le paysage lensois et dispose désormais d’une expérience internationale non négligeable.

Dès lors, son maintien à Lens peut présenter un avantage évident pour Cahuzac : disposer de son gardien titulaire pendant la trêve internationale afin de travailler ses principes de jeu avec lui.

Une manœuvre de Cahuzac ? Rien ne permet de l’affirmer

C’est là que l’hypothèse devient intéressante. Cahuzac aurait-il pu insister pour que Risser reste à Lens, notamment afin de travailler avec lui durant cette période ? Rien ne le dit, et il serait donc excessif de présenter son forfait comme une décision orchestrée par Cahuzac.

En revanche, le calendrier tombe particulièrement bien pour le nouvel entraîneur lensois. Après sa première rencontre sur le banc, une défaite 2-1 à Monaco, Cahuzac dispose désormais de temps pour travailler avant la reprise du championnat.

Et conserver Risser dans ce contexte lui permet potentiellement de travailler plus précisément avec son gardien, sa défense et ses mécanismes de relance, plutôt que de voir son portier partir plusieurs jours avec les Bleus.