RC Lens Mercato : Mezian Mesloub dans le viseur de trois géants anglais !

Révélation du début de saison avec le RC Lens, Mezian Mesloub attire désormais les regards des plus grands clubs européens, dont Manchester United.

À seulement 16 ans, Mezian Mesloub est déjà au centre de toutes les attentions. Le jeune milieu offensif du RC Lens, formé à la Gaillette, continue de franchir les étapes à une vitesse impressionnante et s’est récemment illustré en Ligue des champions.

Mesloub, une ascension express avec le RC Lens

Le phénomène avait commencé en mai dernier. Pour sa première apparition avec les professionnels, face au FC Nantes, Mesloub n’a eu besoin que de cinq secondes après son entrée en jeu pour inscrire le but de la victoire.

Depuis, le jeune Lensois a continué sa progression. Lors de la première journée de Ligue des champions cette saison, il s’est encore distingué face au Slavia Prague en délivrant une passe décisive après son entrée en jeu. À 16 ans, il s’est ainsi retrouvé parmi les plus jeunes joueurs français à participer à un but dans l’histoire de la compétition.

Manchester United surveille la pépite lensoise

Ces performances n’ont évidemment pas échappé aux recruteurs étrangers. Selon Team Talk, Manchester United aurait effectué un important travail de scouting autour de Mesloub, alors que le club anglais cherche également à anticiper l’avenir de son secteur jeunes. Arsenal et Chelsea suivent également le joueur, tandis que plusieurs formations européennes sont annoncées intéressées.

Mais le RC Lens a déjà pris les devants. En juillet, le club artésien a officialisé la signature du premier contrat professionnel de Mesloub, présenté comme une nouvelle promesse issue de la Gaillette.

Lens veut continuer à faire grandir son joyau

Pour le Racing, l’enjeu est désormais de poursuivre le développement d’un joueur dont la précocité impressionne. Mesloub possède déjà une expérience du très haut niveau malgré son jeune âge et vient d’être convoqué avec les Espoirs portugais, après avoir évolué chez les U16 et U17 du Portugal.

Né en France et issu d’une famille aux origines algériennes et portugaises, le jeune Lensois dispose par ailleurs de plusieurs possibilités sur le plan international. Mais pour l’heure, c’est bien sous les couleurs du RC Lens que Mezian Mesloub continue d’écrire les premières pages de son histoire.