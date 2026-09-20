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FRANCE

ASSE : mauvaise nouvelle pour Davitashvili, Cathro s’est expliqué

Par William Tertrin - 20 Sep 2026, 18:20
ASSE : Les poursuivants craquent avant le rendez-vous de Metz

Zuriko Davitashvili a débuté sur le banc face à Metz, un choix fort de Ian Cathro que l’entraîneur stéphanois a justifié après la rencontre.

Pour le déplacement à Metz (2-2), Ian Cathro avait décidé de modifier son onze de départ. Jakob Breum retrouvait notamment une place de titulaire, tandis que Zuriko Davitashvili prenait place sur le banc. Une décision qui pouvait surprendre, compte tenu de l’importance du Géorgien dans le secteur offensif stéphanois.

Le choix du technicien écossais était toutefois avant tout tactique. Au coup d’envoi, c’est Thierno Ballo qui occupait le côté gauche. En conférence de presse, Cathro a expliqué la complémentarité entre les deux joueurs, dans des propos rapportés par EVECT :

« Dans cette position ce soir, nous avions deux joueurs différents avec deux profils différents. Naturellement, Thierno (Ballo) nous apporte plus de consistance dans nos attaques dans le dos de la défense. »

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Cathro avait identifié le moment idéal pour Davitashvili

Le scénario de la rencontre a ensuite amené l’entraîneur stéphanois à revoir ses plans. Alors que l’ASSE prenait progressivement le contrôle du ballon et que les espaces se réduisaient dans les trente derniers mètres messins, le profil de Davitashvili devenait particulièrement intéressant.

Entré à la 58e minute, à la place de Thierno Ballo, le Géorgien a ainsi pu exploiter ses qualités dans les espaces réduits.

« Comme on avait de plus en plus la maîtrise du ballon dans ce match, il y avait de moins en moins d’espace dans leurs trente derniers mètres donc c’était le moment idéal pour faire entrer Davitashvili sur le terrain. »

Un choix qui a rapidement porté ses fruits dans le jeu. Quelques minutes après son entrée, l’ASSE ouvrait le score par Kevin Pedro (67e), avant qu’Augustine Boakye ne double la mise quatre minutes plus tard.

Cathro s’est d’ailleurs montré satisfait de l’apport de son joueur.

« Je trouve qu’il a fait une très bonne entrée, il a eu un impact très positif sur le match. Ça a dynamisé le rythme du match et notre côté gauche. »

Deux profils différents pour l’ASSE

Pour Ian Cathro, cette décision ne traduit donc pas une hiérarchie figée entre Ballo et Davitashvili. Le coach stéphanois insiste plutôt sur la possibilité d’utiliser leurs qualités en fonction de la physionomie d’une rencontre.

« On a deux joueurs qui peuvent amener beaucoup à cette équipe, dans des styles différents. »

Sur le terrain, Davitashvili a donc parfaitement répondu aux attentes de son entraîneur après son entrée. Mais malgré l’apport offensif du Géorgien et une avance de deux buts, les Verts ont finalement laissé filer la victoire dans les dernières minutes. Metz a réduit l’écart à la 79e minute avant d’égaliser à la 88e sur une réalisation de Jessy Deminguet, pour un score final de 2-2.

L’ASSE reste néanmoins en tête de la Ligue 2 après cette septième journée.

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