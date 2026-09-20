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FRANCE

FC Nantes : Dupé n’est pas sorti indemne de la victoire arrachée à Boulogne

Par William Tertrin - 20 Sep 2026, 17:01
Maxime Dupé sous le maillot du FC Nantes

Malgré la victoire arrachée dans le temps additionnel à Boulogne (2-1), Maxime Dupé a encore encaissé un but qui alourdit une statistique déjà très préoccupante cette saison.

Le retour de Maxime Dupé au FC Nantes ne se passe pas encore comme espéré sur le plan statistique. Après sept journées de Ligue 2 2026-2027, le gardien de 33 ans affiche un pourcentage d’arrêts de seulement 50 %, selon les données de FotMob.

Maxime Dupé dernier au pourcentage d’arrêts

Le chiffre interpelle forcément. Dans le classement fourni par FotMob, Dupé occupe la 19e place avec 50 % d’arrêts, derrière notamment Gautier Larsonneur (57,9 %), Adrián Ortolá (61,3 %) et Mamadou Samassa (63,2 %).

À titre de comparaison, les meilleurs gardiens du classement dépassent actuellement les 80 % : Mehdi Jeannin est à 85,3 %, Simon Ngapandouetnbu à 84,8 % et Blondy Nna Noukeu à 81,5 %. Pour Dupé, les données détaillées de FotMob font état de 27 tirs subis, 13 arrêts et 13 buts encaissés, ce qui explique son ratio de 50 %.

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Pris en grippe par les supporters, Dupé a encore encaissé un but évitable lors de la victoire à Boulogne samedi.

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