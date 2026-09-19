À peine arrivé sur le banc du FC Nantes, Grégory Poirier doit déminer une bombe à retardement en interne.

Grégory Poirier est concentré sur le périlleux déplacement du FC Nantes à Boulogne. Mais cela ne l’empêche pas d’être questionné sur ses relations avec le centre de formation. Celles-ci suscitent en effet des interrogations, alors que le technicien entend rapidement imposer sa méthode.

« Je n’ai pas le temps d’avoir des problèmes »

Interrogé en conférence de presse sur la nature de ses rapports avec les éducateurs nantais, Grégory Poirier a préféré minimiser les tensions. L’entraîneur des Canaris assure vouloir avancer sans se laisser perturber par les éventuels désaccords en interne.

« Je n’ai pas le temps d’avoir des problèmes, assène-t-il. J’avance. Je viens avec mon énergie, je vois les choses positivement. Je vois la bouteille à moitié pleine. Je sais travailler en collaboration. Par contre, rien ne m’empêchera de mettre mon travail en place, en tout cas sur ce que je peux impacter. On ne peut pas tout maîtriser, c’est évident. Je ne perds pas d’énergie avec ça, je n’ai de problèmes avec personne. Par contre, c’est évident que je veux avancer dans ma mission. »

Un discours qui se veut apaisant, mais qui témoigne aussi de la volonté du technicien de garder la main sur son projet sportif. Car derrière cette communication positive, les relations entre le staff professionnel et la formation continuent de faire parler.

« La formation critique tout et ne s’entend avec aucun coach »

Intrigué par cette situation, Ouest-France a recueilli plusieurs témoignages auprès de personnes proches du dossier. L’un d’entre eux, particulièrement direct, donne une autre lecture des relations entre le centre de formation et les entraîneurs de l’équipe première. « La formation critique tout et ne s’entend avec aucun coach », aurait-on ainsi lâché autour du FC Nantes.

Une confidence qui laisse entrevoir des tensions plus profondes qu’un simple désaccord entre Grégory Poirier et les éducateurs du club. Si cette perception est partagée par certains observateurs, elle ne permet toutefois pas, à elle seule, d’établir la réalité de l’ensemble des relations au sein du FC Nantes.

Pour Poirier, l’enjeu sera désormais de parvenir à installer sa méthode tout en maintenant un dialogue constructif avec les différentes composantes du FC Nantes. Reste à savoir si les déclarations du technicien suffiront à apaiser les tensions ou si ce dossier continuera de perturber les débuts de son aventure sur le banc du FC Nantes.