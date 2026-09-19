Sur une série de quatre défaites consécutives sur le banc de l’OM, Bruno Genesio a reçu un message insistant pour lui indiquer la sortie de crise.

Quatre défaites consécutives sur le banc de l’OM et une équipe qui peine à trouver son second souffle. Bruno Genesio traverse déjà une période particulièrement délicate à Marseille, alors que plusieurs observateurs pointent du doigt la gestion du mercato et ses conséquences sur le groupe.

Des joueurs marqués par un été mouvementé à l’OM ?

Certains joueurs de l’OM donnent aujourd’hui l’impression d’être en difficulté, aussi bien sur le plan physique que mental. Une situation que plusieurs journalistes mettent en parallèle avec la stratégie adoptée par le club durant l’été, lorsque de nombreux joueurs étaient présentés comme potentiellement transférables.

Nordine Ali-Said estime notamment que le contexte du mercato peut avoir laissé des traces dans le vestiaire marseillais. « Le “Ils sont à fond en plus c’est juste leur niveau” va permettre à plusieurs joueurs de l’OM de se cacher. Ce n’est pas seulement de leur faute, mais d’une stratégie club folle où t’as dit à des gars que tout le monde était vendable mdr. Va les concerner après ça », a lancé notre confrère.

Une analyse partagée par Nico Faure. Le journaliste estime lui aussi que le discours tenu durant le mercato peut difficilement être sans conséquence sur l’état d’esprit des joueurs concernés. « Tu as tout tenté pour vendre tout le monde jusqu’au dernier jour et maintenant ils devraient se crever pour cette direction ? Impossible », estime-t-il. Ces commentaires illustrent les interrogations qui entourent actuellement l’OM.

La jeunesse de l’OM comme solution ?

Dans ce contexte compliqué, une piste revient avec insistance pour relancer la machine : donner davantage de responsabilités aux jeunes joueurs issus de la formation marseillaise. Loïc Tanzi, journaliste de L’Équipe, a notamment souligné l’impact de Keyliane Abdallah lors du début de rencontre face à Besiktas (1-4).

Le jeune Marseillais s’est rapidement montré dangereux avant de trouver le chemin des filets. « En regardant les trente premières minutes de l’OM à Besiktas, on ne peut pas être surpris du temps de jeu de Keyliane Abdallah, joueur le plus dangereux à Marseille sur ce début de match et donc buteur. Marseille a du talent dans son centre de formation. Il faut leur faire confiance », a-t-il analysé. Un message qui pourrait trouver un écho auprès de Bruno Genesio.

Alors que l’OM cherche encore la bonne formule pour relancer sa saison, l’émergence de jeunes joueurs pourrait offrir une nouvelle dynamique au groupe. Reste désormais à savoir si l’entraîneur marseillais choisira d’accorder davantage de responsabilités aux jeunes pousses olympiennes. Dans une période où l’équipe semble manquer de fraîcheur et de confiance, leur enthousiasme pourrait constituer une piste à explorer pour tenter d’inverser la tendance. Dès dimanche contre le PSG au Vélodrome (20h45) ?