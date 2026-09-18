OM, PSG : Luis Enrique réserve une réponse piquante à Bruno Genesio

À l’approche du Classique, Luis Enrique a salué les qualités de Bruno Genesio tout en refusant de lui souhaiter bonne chance. L’entraîneur du PSG a manié l’humour pour évoquer son homologue marseillais, désormais rival le temps d’une soirée.

Luis Enrique se méfie déjà de l’OM

On vous en parlait plus tôt ce vendredi : Luis Enrique redoute le réveil d’un OM blessé avant le choc face au PSG. Dans cette même prise de parole, le technicien espagnol a également été invité à évoquer Bruno Genesio et un éventuel message adressé à l’entraîneur phocéen.

La réponse du coach parisien ne s’est pas fait attendre. « Pourquoi lui envoyer un message ? », a-t-il d’abord lancé, avant d’afficher publiquement son respect pour le technicien français : « C’est un grand entraîneur que tout le monde connaît. » Une manière de saluer son parcours sans perdre de vue l’enjeu immédiat.

Genesio respecté, mais pas encore encouragé

Luis Enrique a ensuite précisé sa pensée avec une pointe d’humour. Concentré sur la préparation du Classique, l’ancien sélectionneur de l’Espagne ne compte évidemment pas offrir le moindre encouragement au nouvel adversaire du PSG avant la rencontre.

« C’est un grand entraîneur que tout le monde connaît. Je lui souhaite le meilleur… après le match du PSG. » — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2100914257462247928

« Je reste concentré sur ce qui est important. Je lui souhaite le meilleur… après le match du PSG », a poursuivi Luis Enrique. Puis l’Espagnol s’est repris : « Euh, non, je ne peux pas souhaiter bonne chance à l’entraîneur de Marseille mais à Bruno Genesio, plus tard, oui. »

Le Classique passe avant les affinités

Cette sortie illustre le ton choisi par Luis Enrique avant ce rendez-vous. Le respect entre les deux entraîneurs est bien réel, mais il s’efface provisoirement derrière la rivalité entre l’OM et le PSG. Le Parisien distingue ainsi clairement l’homme et le technicien de sa fonction actuelle sur le banc marseillais.

À quelques heures de la rencontre, Luis Enrique refuse donc de disperser son attention. Après avoir alerté ses joueurs sur la réaction attendue de la formation phocéenne, il rappelle à sa façon que les relations cordiales n’auront plus leur place dès le coup d’envoi.

Un hommage soigneusement encadré

Bruno Genesio obtient malgré tout une marque de reconnaissance nette de la part de son homologue. En le qualifiant de « grand entraîneur », Luis Enrique ne minimise ni son expérience ni sa capacité à préparer un tel rendez-vous. Le compliment est appuyé, même s’il reste immédiatement encadré par la compétition.

Le message est finalement limpide : Luis Enrique souhaite le meilleur à Bruno Genesio, mais seulement une fois le Classique passé. D’ici là, le coach du PSG entend conserver toute son énergie pour ce qui compte à ses yeux : battre Marseille.