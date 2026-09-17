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FRANCE

OM Mercato : après Veretout, un chouchou des supporters propose de jouer gratuitement à Marseille ! 

Par Bastien Aubert - 17 Sep 2026, 12:40
Taye Taiwo

Après Jordan Veretout, qui reviendrait jouer à l’OM gratuitement, un autre ancien Marseillais adoré des supporters a offert la même proposition ! 

L’OM traverse actuellement une période particulièrement délicate, sur le plan sportif comme financier. Et alors que le club cherche des solutions pour sortir de cette situation, certains anciens n’hésitent pas à rappeler leur attachement à Marseille. 

Taïwo veut revenir gratuitement à l’OM !

C’est notamment le cas de Taye Taïwo.L’ancien latéral gauche nigérian était récemment présent à un événement de football en salle réunissant plusieurs anciennes gloires du club. Franck Ribéry, Robert Pirès ou encore Steve Mandanda étaient notamment de la partie. 

Forcément interrogé sur la situation de l’OM, Taïwo a répondu avec le sourire lorsqu’un éventuel retour à Marseille lui a été soumis. « Un retour à l’OM ? Je reviens gratuit, l’OM c’est mon club ça », a lancé l’ancien défenseur.

Une déclaration qui résume parfaitement le lien particulier entre Taïwo et Marseille. Arrivé sur la Canebière en 2005, le Nigérian y a évolué jusqu’en 2011 avant de poursuivre une carrière beaucoup plus mouvementée à l’étranger.

Champion de France avec l’OM

Taïwo reste surtout associé à la grande période marseillaise de la fin des années 2000. Avec l’OM, il a notamment remporté le championnat de France en 2010 ainsi que deux Coupes de la Ligue. Ces trophées restent d’ailleurs les derniers remportés par le club phocéen dans ces compétitions majeures.

L’ancien latéral gauche a ensuite terminé sa carrière en Finlande en 2022. Mais près de quinze ans après son départ, son image reste particulièrement appréciée à Marseille. Et malgré son âge, Taïwo garde surtout un œil attentif sur son ancien club. « Maintenant, je veux juste qu’on reste en Ligue 1, et après on pourra penser à autre chose », a-t-il confié.

Après Veretout, Taïwo est donc le deuxième ancien Marseillais à se déclarer prêt à revenir gratuitement au club. Si leurs propositions restent évidemment symboliques, elles témoignent surtout de l’attachement toujours très fort de certaines anciennes figures à l’Olympique de Marseille.

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