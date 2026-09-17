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FRANCE

PSG Mercato : le nouveau Messi à 100 M€ qui fait déjà craquer Luis Enrique

Par Bastien Aubert - 17 Sep 2026, 11:00
Lennart Karl (Bayern)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Si le mercato hivernal est encore loin, le PSG prend déjà les devants avec une cible qui fait penser à Lionel Messi.

Le PSG continue de garder un œil attentif sur les jeunes talents susceptibles de devenir les stars du mercato. Dans cette catégorie, Lennart Karl occuperait une place particulière. 

Le PSG surveille Lennart Karl

À seulement 18 ans, le milieu offensif du Bayern Munich est considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs de sa génération. Gaucher, technique et particulièrement à l’aise dans les petits espaces, le jeune Bavarois est parfois comparé à Lionel Messi pour certaines de ses qualités balle au pied. Une comparaison flatteuse qui accompagne désormais les premiers pas du joueur avec la Mannschaft, pour laquelle il compte déjà trois sélections.

Selon Ekrem Konur, Liverpool avait déjà pris contact avec le Bayern Munich ces derniers mois au sujet de son jeune talent. Le PSG, Arsenal et le FC Barcelone n’auraient, eux, pas encore entamé de discussions avec le club allemand. Les trois formations suivent toutefois attentivement l’évolution de la situation. La concurrence s’annonce particulièrement importante puisque Manchester City, Chelsea et le Real Madrid seraient également intéressés par le profil du joueur.

Le Real Madrid en position favorable ?

Le club madrilène disposerait même d’un avantage dans ce dossier. La Maison Blanche aurait été confortée par une sortie médiatique de Lennart Karl en janvier dernier, qui aurait contribué à renforcer l’intérêt du Real pour le jeune Allemand. 

Sa cote serait ainsi estimée aujourd’hui à 100 M€ sur le marché des transferts. Du côté du Bayern Munich, la question sera évidemment de savoir combien de temps le club pourra conserver sa pépite si les cadors européens passent réellement à l’action. Une chose est sûre : le PSG garde le dossier à l’œil et sera un concurrent redoutable dès cet hiver.

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