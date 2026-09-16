Si la situation d’Achraf Hakimi n’inspire pas d’inquiétude gravissime après son choc à Brest, le PSG doit gérer un autre couac avant le Classique contre l’OM.

Le PSG n’a pas forcément besoin de ça avant le Classique. Après avoir enfin décroché sa première victoire en Ligue 1 à Brest (1-0), le club de la capitale se prépare désormais pour un rendez-vous particulièrement attendu face à l’OM (dimanche, 20h45).

Le nouveau maillot du PSG ne passe pas

Le déplacement au Vélodrome sera forcément scruté, alors que Luis Enrique doit encore trouver les bons réglages avec son groupe. Et pendant que le staff gère les éventuels pépins physiques, une autre polémique agite les supporters parisiens.Le dernier maillot du PSG est loin de faire l’unanimité chez certains supporters.

PSG Inside Actus a notamment exprimé une très forte déception face au design de la nouvelle tunique parisienne : « Sincèrement, j’ai beau essayer de trouver des points positifs à ce maillot, je n’en trouve absolument aucun. Ce ne sont tout simplement pas nos couleurs. » Un avis particulièrement tranché qui traduit un malaise autour de l’évolution esthétique du club. Pour certains supporters, le maillot ne serait plus suffisamment représentatif de l’identité parisienne.

« Ce ne sont tout simplement pas nos couleurs »

Le reproche principal concerne donc les couleurs et l’identité visuelle. PSG Inside Actus poursuit : « Je suis vraiment déçu, au point d’en rester bouche bée. Je ne comprends pas où veut aller notre club avec ça, si ce n’est vers toujours plus de marketing. » Le compte estime ainsi que la dimension commerciale prendrait progressivement le dessus sur les marqueurs historiques du Paris Saint-Germain. Une critique qui revient régulièrement dans le football moderne, où les clubs multiplient les créations originales pour leurs différentes collections. Mais pour une partie des supporters, certaines limites ne doivent pas être franchies lorsqu’il s’agit de représenter le maillot du club.

C’est précisément le sentiment exprimé par PSG Inside Actus : « À croire qu’il a été conçu davantage pour séduire ceux qui ne sont pas supporters du Paris Saint-Germain que pour représenter l’identité de notre club. » La phrase résume la principale inquiétude. Le maillot est évidemment devenu un produit commercial majeur pour les grands clubs européens. Mais il possède également une dimension affective très forte auprès des supporters. À Paris, les couleurs et les différents designs historiques font partie intégrante de l’identité du club. Toute modification importante peut donc rapidement provoquer des réactions.

Un nouveau couac avant le Classique

Cette polémique intervient surtout à un moment où le PSG aurait préféré se concentrer exclusivement sur le terrain. Après son succès à Brest, Paris doit désormais préparer un Classique qui pourrait déjà avoir une importance particulière dans le début de saison. La situation d’Achraf Hakimi reste également surveillée après son remplacement à Brest. Le latéral parisien avait quitté ses partenaires avant la pause après avoir ressenti une douleur, et Luis Enrique avait indiqué qu’il espérait que le problème ne soit pas grave.

Le staff parisien doit donc composer avec plusieurs incertitudes avant le rendez-vous marseillais. Même si la polémique autour du maillot peut faire parler, le principal enjeu reste évidemment sportif. Luis Enrique doit notamment déterminer avec quels joueurs il pourra compter contre l’OM et comment son équipe va répondre après une prestation compliquée à Brest malgré la victoire. Le Classique offrira surtout une opposition beaucoup plus exigeante. Pour le PSG, l’objectif sera de confirmer enfin son redressement en championnat avant la trêve internationale.