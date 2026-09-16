Bruno Genesio, Jean-Pierre Papin et les dirigeants de l’OM ont été invités par Rodolphe Saadé au centre de formation et d’innovation de CMA CGM.

Le sujet revient régulièrement à Marseille. Depuis plusieurs mois, le nom de Rodolphe Saadé est associé à l’OM dès qu’il est question d’un éventuel changement de propriétaire.

Genesio et Papin chez CMA CGM…

Le patron de CMA CGM entretient effectivement des relations étroites avec le club phocéen, notamment depuis que le groupe marseillais est devenu un partenaire majeur de l’OM. Et une nouvelle rencontre entre les deux univers vient forcément alimenter les discussions.Bruno Genesio était notamment présent aux côtés de Jean-Pierre Papin et de plusieurs membres de la direction marseillaise au centre de formation et d’innovation de CMA CGM. Les représentants de l’OM ont été invités au Tangram Talk, un rendez-vous organisé au sein du groupe dirigé par Rodolphe Saadé. Une rencontre professionnelle qui illustre surtout les liens désormais importants entre CMA CGM et le club marseillais. Mais à Marseille, l’information a immédiatement été interprétée sous un autre angle.

Dès l’annonce de cette rencontre, certains supporters ont évidemment ressorti l’hypothèse d’un futur rachat de l’OM par Rodolphe Saadé. Sur les réseaux sociaux, plusieurs messages traduisent cette attente. « Il pourrait envoyer le club dans une autre dimension mais il préfère montrer ses nouveaux bateaux à notre direction », a ironisé un supporter marseillais. Un autre a directement réclamé un changement de propriétaire : « Pitié qu’on se fasse racheter pour rectifier au mercato d’hiver. » Un troisième s’est montré plus mesuré : « Espérons une éclaircie pour l’OM. » Ces réactions restent celles de supporters et ne constituent évidemment pas une indication sur les intentions de l’homme d’affaires.

Saadé reste un partenaire privilégié de l’OM

Pour l’instant, la réalité est beaucoup plus nuancées. Rodolphe Saadé n’a pas pris les commandes de l’OM Frank McCourt reste propriétaire du club et aucune annonce officielle ne vient confirmer une quelconque procédure de vente. CMA CGM demeure en revanche un partenaire particulièrement important de l’OM. Ce rapprochement économique explique naturellement la présence de Bruno Genesio, Jean-Pierre Papin et des dirigeants marseillais dans les locaux du groupe. La proximité entre les deux parties est donc bien réelle. Mais le contexte marseillais rend forcément chaque rencontre entre Saadé et les dirigeants de l’OM particulièrement scrutée.

Le mercato estival compliqué, les contraintes financières et les critiques visant la gestion de McCourt ont encore renforcé les discussions autour d’un éventuel changement d’actionnaire. Dans ce climat, le moindre rapprochement entre le club et Rodolphe Saadé suffit à faire ressurgir les espoirs d’une partie des supporters. Le scénario d’un rachat reste toutefois hypothétique. Aucun élément public ne permet aujourd’hui de dire que Saadé prépare une offre pour prendre le contrôle de l’OM. Cette rencontre a néanmoins une portée symbolique : elle confirme que l’OM et CMA CGM entretiennent désormais des relations étroites et que les dirigeants marseillais sont régulièrement accueillis au sein du groupe.