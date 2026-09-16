Alors que les statistiques de la défaite de l’ASSE à Dunkerque (1-2) ont quelque peu rassuré, les bonnes nouvelles s’enchaînent pour les Verts avant d’aller à Metz (samedi, 20h).

L’ASSE a connu son premier coup d’arrêt de la saison à Dunkerque. Battus 2-1, les hommes d’Ian Cathro ont laissé filer leurs premiers points après un début de championnat quasiment parfait. Mais cette défaite n’a pas remis en cause la dynamique globale des Verts.

Leprodhomme retrouve déjà les Verts

L’ASSE reste installée en tête de la Ligue 2 et dispose rapidement d’une occasion de rebondir. Elle se présentera samedi soir à Saint-Symphorien, avec un déplacement particulièrement attendu face au FC Metz.Pour cette affiche de la 7e journée, la rencontre sera dirigée par Tifenn Leprodhomme. Le jeune arbitre manchois connaît déjà l’ASSE puisqu’il avait officié lors de la première journée du championnat, le 8 août dernier. Et ce souvenir est forcément positif pour les Stéphanois. À Bonal, Leprodhomme avait arbitré la victoire de l’ASSE contre le FC Sochaux-Montbéliard. Les Verts avaient alors parfaitement lancé leur saison en s’imposant nettement à Montbéliard.

Quelques semaines plus tard, l’arbitre va donc retrouver Saint-Étienne dans l’Est de la France. Il ne faut évidemment pas tirer de conclusion sur l’issue d’un match à partir du seul arbitre désigné mais pour l’ASSE, le souvenir de la première journée est forcément agréable. Leprodhomme était alors au centre des débats sans que cela n’empêche les Stéphanois de prendre les trois points et de démarrer leur championnat de la meilleure manière possible. Son deuxième match avec les Verts cette saison intervient dans un contexte très différent. Saint-Étienne arrive à Metz avec le statut de leader et l’envie de répondre immédiatement après sa défaite à Dunkerque.

Les statistiques de Dunkerque rassurent sur l’ASSE

Malgré le revers concédé dans le Nord, plusieurs statistiques de la rencontre ont également permis de relativiser la contre-performance stéphanoise. L’ASSE n’a pas été totalement dépassée et a continué à produire du jeu, même si son efficacité et sa gestion des moments clés lui ont finalement fait défaut.

Pour Ian Cathro, l’enjeu sera surtout de transformer ces enseignements en réaction. Le technicien écossais avait parfaitement lancé son aventure en championnat avec cinq victoires consécutives. Le déplacement à Saint-Symphorien arrive donc au meilleur moment pour mesurer le caractère du groupe stéphanois. Pour Cathro, ce sera également l’occasion de voir comment ses joueurs réagissent après leur première défaite.