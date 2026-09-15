Les derniers nouvelles concernant l’ASSE ne sont pas si mauvaises après la défaite à Dunkerque (1-2).

La série parfaite de l’ASSE a pris fin à Dunkerque. Après cinq victoires consécutives pour débuter le championnat, les hommes d’Ian Cathro ont concédé leur premier revers de la saison face à l’USLD (1-2). Une défaite forcément décevante, mais qui ne doit pas nécessairement provoquer de panique à Saint-Étienne. Car derrière le résultat, le contenu statistique est loin d’être alarmant.

Une efficacité adverse inquiétante pour l’ASSE ?

Le premier enseignement concerne la production offensive de Dunkerque. Malgré les deux buts encaissés, l’adversaire des Verts n’a généré que 0,56 expected goals sur l’ensemble de la rencontre. Autrement dit, les occasions dunkerquoises n’ont pas été particulièrement nombreuses ou franches au regard des situations habituellement générées dans un match. Le problème pour l’ASSE est surtout d’avoir payé très cher les quelques erreurs commises. Cette donnée doit donc inciter les Stéphanois à corriger certains détails plutôt qu’à remettre totalement en question leur équilibre défensif.

Depuis le début de la saison, l’ASSE n’a concédé que 16 tirs cadrés. Mais six d’entre eux ont terminé au fond des filets. Cela signifie que près d’une frappe cadrée sur trois concédée par les Verts s’est transformée en but. Une statistique qui mérite évidemment d’être surveillée. Elle traduit surtout un manque d’efficacité défensive et/ou une difficulté à stopper les situations dangereuses au bon moment. Mais elle montre aussi que Saint-Étienne ne laisse pas énormément de tirs cadrés à ses adversaires. Le travail d’Ian Cathro porte donc déjà certains fruits.

Une alerte plutôt qu’un coup d’arrêt pour les Verts

L’autre bonne nouvelle se trouve dans l’autre moitié du terrain. L’ASSE a cadré sept frappes à Dunkerque et terminé la rencontre avec 2,01 expected goals. Les Stéphanois ont donc produit suffisamment de situations pour espérer repartir avec un résultat bien différent. C’est finalement l’efficacité dans les derniers mètres qui a fait défaut. Avec plus de réussite dans le dernier geste, les Verts auraient très bien pu transformer cette domination en victoire. La défaite ne traduit donc pas nécessairement une équipe incapable de créer. Elle révèle plutôt un problème de finition qu’il faudra rapidement régler.

C’est probablement la meilleure manière d’interpréter ce revers. Après cinq victoires consécutives, l’ASSE allait forcément connaître un premier accroc. Le plus important sera désormais de voir comment le groupe va réagir. Cathro dispose notamment d’une base défensive intéressante, tandis que la production offensive reste suffisamment importante pour nourrir des ambitions. Les chiffres de Dunkerque invitent donc davantage à corriger certains détails qu’à tout chambouler.

Metz arrive déjà à point nommé

Le déplacement à Metz, samedi en Lorraine, permettra justement de vérifier si les Verts ont retenu les leçons de cette première défaite. L’objectif sera évidemment de retrouver davantage d’efficacité devant le but tout en évitant de laisser les adversaires convertir aussi facilement leurs rares occasions. Le calendrier offre donc une occasion parfaite de rebondir.

L’ASSE a perdu à Dunkerque, mais elle n’a pas été dominée statistiquement au point de remettre en cause son début de saison. Avec une production de 2,01 xG et seulement 0,56 xG concédé, les signaux restent largement encourageants. Les Verts doivent simplement apprendre à mieux convertir leurs occasions et à mieux gérer les quelques situations dangereuses qu’ils concèdent. Avant Metz, il y a donc bien plus de raisons de se rassurer que de s’alarmer.