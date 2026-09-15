Daniel Riolo a fait à son tour des révélations sur la brouille supposée entre Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé pour le Ballon d’Or.

Le débat autour du Ballon d’Or prend une tournure de plus en plus brûlante. Les deux Français ont récemment échangé des déclarations qui ont alimenté les discussions autour d’une éventuelle rivalité. Et selon Daniel Riolo, la réponse de Dembélé n’aurait rien eu d’improvisé.

Daniel Riolo affirme que tout était organisé

Sur les ondes de RMC Sport, Daniel Riolo a livré une information particulièrement explosive. Selon lui, le passage d’Ousmane Dembélé au micro de Ligue 1+ aurait été conditionné par une question sur le Ballon d’Or : « La réponse est organisée. Avant le match, il est organisé que Dembélé va parler à Ligue 1+. » Une affirmation qui, si elle était confirmée, donnerait une tout autre dimension à la séquence médiatique. Riolo poursuit en expliquant que la communication du PSG aurait directement demandé à Ligue 1+ de poser une question précise au Français.

Daniel Riolo détaille ensuite le scénario qu’il affirme avoir appris : « La communication du PSG est allée voir Ligue 1+ et leur dit : “Il vient au micro, mais vous devez lui poser une question sur le Ballon d’Or, sinon il ne vient pas.” » Pour le journaliste, ce détail est essentiel. Il démontrerait selon lui que le PSG voulait que Dembélé réagisse publiquement aux propos de Kylian Mbappé : « Donc ça veut dire que c’est organisé et qu’il y a comme une sorte de réplique. » Une lecture qui ne laisse évidemment pas indifférent.

Une simple rivalité ou une vraie tension ?

Quelques jours plus tôt, Kylian Mbappé avait évoqué le parcours très différent de Dembélé. Le capitaine des Bleus expliquait notamment avoir toujours été considéré comme « l’élu », contrairement à son ancien partenaire, dont la carrière avait été davantage perturbée par les blessures avant son explosion au plus haut niveau. Dembélé avait alors répondu avec sa propre vision de son parcours. Le Parisien avait expliqué qu’il n’avait jamais été « l’élu », mais qu’il avait simplement travaillé sans faire de bruit avant d’être récompensé par une année exceptionnelle avec le PSG. Cette réponse avait immédiatement alimenté les débats.

Depuis, certains observateurs cherchent à savoir si les relations entre les deux joueurs sont réellement devenues plus fraîches. Pour l’instant, aucune brouille officielle n’a été confirmée entre Dembélé et Mbappé. Les deux hommes restent partenaires en équipe de France et leur relation personnelle ne peut pas être résumée à quelques déclarations médiatiques. Mais les propos de Riolo ajoutent une nouvelle pièce au puzzle. Si la séquence de Ligue 1+ avait effectivement été préparée à l’avance avec la communication du PSG, cela pourrait laisser penser que le club parisien souhaitait contrôler la réponse de son Ballon d’Or. Pour autant, il faudra attendre d’éventuels éléments supplémentaires avant de parler d’une véritable guerre entre les deux stars françaises.