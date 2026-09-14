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Stade Rennais Mercato : Rennes et Haise déjà attaqués pour une récente recrue !

Par Fabien Chorlet - 14 Sep 2026, 22:00
Sebastian Szymański sous le maillot du Stade Rennais

Sebastian Szymański serait déjà dans le viseur de deux clubs de Serie A, quelques mois seulement après son arrivée au Stade Rennais.

Si le mercato estival vient de fermer ses portes, les rumeurs continuent d’animer le marché des transferts. Un joueur du Stade Rennais serait notamment particulièrement surveillé en vue des prochaines fenêtres de mercato. Il s’agit de Sebastian Szymański, arrivé l’hiver dernier à Rennes en provenance de Fenerbahçe.

Szymański plaît en Italie

Selon les informations du journaliste turc, Ekrem Konur, Naples et Côme surveilleraient de près le milieu offensif du Stade Rennais. Le club napolitain apprécierait notamment son pressing et sa polyvalence, tandis que la formation entraînée par Cesc Fàbregas le considérerait comme un potentiel remplaçant de Nico Paz si ce dernier venait à quitter le club dans les prochains mois.

Depuis le début de la saison, Sebastian Szymański s’est installé comme un élément important de l’effectif du Stade Rennais. Capable d’évoluer à plusieurs postes dans l’entrejeu et dans un registre plus offensif, l’international polonais apporte notamment par son activité et sa qualité technique. Des performances qui ne passeraient donc pas inaperçues en Italie, où son profil semble déjà séduire plusieurs cadors de Serie A.

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