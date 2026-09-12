Stade Rennais : Franck Haise a laissé filer une véritable machine à buts

Prêté par le Stade Rennais au Racing Santander, Yassir Zabiri réalise un début de saison spectaculaire en Liga et confirme que son profil aurait peut-être mérité davantage de confiance en Bretagne.

Le Stade Rennais pourrait-il avoir quelques regrets ? Parti cet été en prêt au Racing Santander pour retrouver du temps de jeu, Yassir Zabiri est en train d’exploser en Liga. Ce samedi, l’attaquant marocain a encore frappé fort en inscrivant un doublé contre Alavés, permettant au Racing de s’imposer 2-1 après avoir été mené.

Zabiri marche sur la Liga

Après cinq journées, le bilan du jeune Marocain est impressionnant : 5 buts en 5 matches de Liga. Il avait déjà marqué les esprits fin août en inscrivant un triplé contre Elche, offrant alors la victoire au Racing Santander (3-2).

Face à Alavés, Zabiri a d’abord égalisé avant de donner l’avantage aux siens au début de la seconde période. Une nouvelle démonstration de son efficacité dans la surface et de sa capacité à peser sur les rencontres.

Un énorme contraste avec Rennes

Cette réussite espagnole tranche radicalement avec ses six premiers mois au Stade Rennais. Arrivé en Bretagne à l’hiver 2026, Zabiri n’avait quasiment pas eu l’occasion de s’exprimer, avec seulement 42 minutes disputées en Ligue 1 avant son départ en prêt. Rennes avait finalement choisi de l’envoyer au Racing Santander afin qu’il puisse enchaîner les matches et poursuivre sa progression.

Le principal intéressé avait d’ailleurs expliqué que le style de jeu espagnol correspondait davantage à ses qualités. Pour l’instant, ses performances semblent lui donner raison.

À seulement 20 ans, Yassir Zabiri est désormais l’une des belles surprises de ce début de saison en Liga. Et forcément, à Rennes, où Franck Haise n’avait pas réussi à lui trouver une place, ses performances ne passent pas inaperçues. Le prêt pourrait bien avoir totalement relancé la carrière du jeune attaquant marocain… Il est néanmoins encore trop tôt pour parler de regrets au SRFC, qui caracole en tête de la L1 avec 10 points en 4 matchs.