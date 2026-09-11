Alors qu’il dispute sa première saison au Stade Rennais, Adrien Thomasson (32 ans) pense déjà à son après carrière.

Adrien Thomasson n’a pas encore raccroché les crampons, loin de là. Arrivé cet été au Stade Rennais après son départ du RC Lens, le milieu de terrain dispute actuellement une nouvelle étape importante de sa carrière. Mais à 32 ans, l’ancien capitaine lensois commence déjà à réfléchir à ce qu’il fera une fois sa carrière de joueur terminée. Et son idée est particulièrement claire.

Thomasson se voit futur directeur sportif

Dans un entretien accordé à L’Équipe, le Rennais explique qu’il est très attiré par l’ensemble des métiers liés au football : « Je suis très curieux de tout l’aspect coaching, mais je m’imagine plutôt sur un rôle un peu plus global comme directeur sportif. » Un poste qui semble particulièrement correspondre à sa personnalité. Thomasson ne souhaite pas uniquement se concentrer sur l’aspect tactique ou sportif. Ce qui l’intéresse, c’est justement la diversité des missions et la nécessité de comprendre tous les rouages d’un club : « Il y a tellement de choses à maîtriser, c’est ça qui m’intéresse. »

Le joueur ne se contente d’ailleurs pas d’y penser. Adrien Thomasson a déjà commencé à préparer son avenir en passant le Certificate in Football Management de l’UEFA. Une première étape importante pour celui qui souhaite progressivement acquérir les compétences nécessaires à une future carrière dans la direction sportive. Le milieu rennais s’intéresse également au métier d’entraîneur, même si les possibilités sont aujourd’hui limitées pour un joueur encore en activité.

Le coaching l’attire aussi

Thomasson ne ferme effectivement aucune porte. « Le rôle de consultant m’attire aussi. Je suis très curieux et très excité de ce qui m’attend après ma carrière de joueur. » Une curiosité qui pourrait lui permettre d’explorer plusieurs pistes. Le coaching reste dans un coin de sa tête, mais le joueur regrette les contraintes qui empêchent les footballeurs professionnels de préparer plus facilement leur reconversion. « En France, on ne peut pas commencer grand-chose avant la fin de carrière, malheureusement, ne serait-ce que des diplômes pour entraîner comme le BEF », glisse-t-il.

Thomasson prépare également son avenir sur un autre terrain : celui des langues. Après avoir travaillé son anglais, l’ancien cerveau du RC Lens s’est désormais lancé dans l’apprentissage de l’espagnol. Une démarche qui pourrait être particulièrement utile s’il choisit finalement une carrière de directeur sportif. Avant de penser définitivement à sa reconversion, Adrien Thomasson a encore plusieurs (belles) saisons devant lui.