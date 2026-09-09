Stade Rennais : excellente nouvelle pour Haise avant l’OM

Avec le retour d’Abdelhamid Ait Boudlal, Franck Haise devrait disposer de son groupe au complet pour le choc face à l’OM.

Le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille vont ouvrir la quatrième journée de Ligue 1 en s’affrontant ce vendredi soir (20h45) au Roazhon Park. À 48 heures de ce choc, Franck Haise a reçu une excellente nouvelle à l’entraînement.

Ait Boudlal de retour !

Et pour cause, comme nous l’apprend Ouest-France, l’entraîneur du SRFC disposait ce mercredi de son groupe au complet à l’entraînement. Devenu papa pour la première fois le jour de la victoire du Stade Rennais à Angers (1-2), Abdelhamid Ait Boudlal a fait ce mercredi son retour à la Piverdière et sera disponible pour la réception de l’OM.

Le défenseur central marocain n’est toutefois pas assuré de retrouver sa place de titulaire face aux Phocéens, après la très belles prestation de la paire Cresswell – Rouault à Angers.