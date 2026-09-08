Vainqueur de Montpellier dans une ambiance incandescente samedi à Geoffroy-Guichard, l’ASSE a pu compter sur un public jalousé du côté de Marseille.

L’ASSE a encore frappé fort à Geoffroy-Guichard. Samedi, les Verts ont dominé Montpellier (3-1) dans une ambiance particulièrement impressionnante. Une atmosphère qui accompagne désormais parfaitement le début de saison du club stéphanois. Et au-delà des supporters de l’ASSE, cette ferveur commence également à impressionner à Marseille.

Compliqué pour moi d’être objectif.. j’ai été biberonné au Vélodrome donc j’ai forcément vécu des plus grosses ambiances (y’a les émotions aussi qui entrent en compte et qui rendent peut être mon avis caduc). Mais je pense que quelqu’un de totalement partial ira actuellement sur… — Sacha Nabet (@SachaNabet) September 6, 2026

« Saint-Étienne a aujourd’hui la meilleure ambiance de France »

Plusieurs observateurs et supporters de l’OM ont ainsi reconnu que Geoffroy-Guichard pouvait actuellement prétendre au sommet des ambiances en France.Killian Bertrand, spécialiste des tribunes, n’a notamment pas cherché à ménager le suspense : « Je vais être moins nuancé que d’habitude. Saint-Étienne a aujourd’hui la meilleure ambiance de France. Froidement. Et ça devient franchement difficile d’en faire encore un débat. »

Une déclaration particulièrement forte lorsqu’on connaît la réputation du Vélodrome. Mais son analyse a rapidement été soutenue par Belo Foot 13, supporter reconnu de l’OM. Une reconnaissance qui donne forcément encore davantage de poids à cette comparaison entre deux des publics les plus réputés du football français.

Sacha Nabet, journaliste spécialiste de l’OM, a toutefois apporté davantage de nuances : « Compliqué pour moi d’être objectif… j’ai été biberonné au Vélodrome donc j’ai forcément vécu de plus grosses ambiances. Y’a les émotions aussi qui entrent en compte et qui rendent peut-être mon avis caduc. Mais je pense que quelqu’un de totalement impartial ira actuellement sur Sainté. » Un constat assez remarquable. Même en étant profondément attaché au Vélodrome, le journaliste estime donc que Geoffroy-Guichard pourrait actuellement être considéré comme le meilleur stade de France en matière d’ambiance.

Un immense respect venu de Marseille

Thomas Bonnavent, journaliste à L’Équipe et fervent supporter de l’OM, est lui aussi sous le charme. Son message est sans ambiguïté : « Geoffroy-Guichard… Je me répète mais foutez-moi ce stade vite en Ligue 1. Et qu’il y reste. C’est beaucoup trop important. C’est tellement top 2 meilleur public de France. Et pas deuxième. » Une phrase qui résume parfaitement le sentiment d’une partie des observateurs marseillais. Pour eux, le football français a besoin de retrouver régulièrement les grandes soirées de Geoffroy-Guichard au plus haut niveau.

Vincenzo Tommasi, supporter de l’OM, va encore plus loin dans son hommage aux Stéphanois : « Un immense respect aux supporters de l’AS Saint-Étienne. Je pense qu’ils sont tout en haut du supportérisme en France et pourtant ils sont en Ligue 2. C’est sublime à voir, vraiment ! » Le paradoxe est effectivement frappant. L’ASSE évolue actuellement en Ligue 2, mais continue d’attirer des foules et de générer une atmosphère digne des plus grandes affiches du football français. Chaque rencontre à Geoffroy-Guichard devient ainsi un véritable événement.

Ces témoignages venus de Marseille ne feront évidemment que renforcer la fierté des supporters stéphanois. Le public des Verts possède une identité particulière, construite autour de plusieurs générations de passionnés et d’une culture des tribunes profondément ancrée dans l’histoire du club. Et alors que l’ASSE nourrit de grandes ambitions sportives, une éventuelle remontée en Ligue 1 donnerait forcément une nouvelle dimension à cette ferveur. Les supporters marseillais semblent en tout cas avoir déjà envoyé le message : Geoffroy-Guichard mérite de retrouver l’élite. Et au vu de l’ambiance actuelle, difficile de leur donner tort.