Flashback, il y a un an : Du triomphe des jeunes Canaris à la crise de confiance : Nantes, quel virage !

Il y a un an, les U17 du FC Nantes humiliaient Rennes dans un derby à sens unique, symbole d’un club porté par sa formation. Un an plus tard, la dynamique a changé de camp : les Canaris cherchent leur souffle en Ligue 2, entre doutes et reconstructions.

Quand Nantes donnait la leçon à Rennes

Le 6 septembre 2025, les jeunes du FC Nantes signaient un authentique exploit qui avait secoué la région : une victoire 6-1 sur la pelouse du Stade Rennais lors de la 3e journée du championnat U17. Ce soir-là, la formation nantaise avait fait parler la poudre, affichant une intensité et une efficacité qui avaient laissé les Rouge et Noir sans réponse. L’humiliation était totale pour Rennes, réputé pour la qualité de son centre. Cette claque sonnait comme un manifeste identitaire pour Nantes : la relève brillait, le club semblait s’appuyer sur une dynamique positive, et tout laissait penser que la formation allait irriguer l’ensemble du projet sportif. À l’époque, ce carton dans le derby alimentait l’espoir d’une saison conquérante, où toutes les catégories de la Maison Jaune et Verte abordaient chaque rendez-vous avec l’envie de marquer les esprits.

Un an plus tard, Nantes au pied du mur

Douze mois ont passé, et l’ambiance à la Jonelière n’a plus rien à voir avec l’euphorie de ce fameux derby. Relégués en Ligue 2, les Canaris viennent tout juste de décrocher leur première victoire de la saison, non sans difficulté, face à Nancy. La pression est partout : tribunes désertées, supporters qui sifflent Dupé, gardien numéro un désormais sur un siège éjectable alors que la direction cherche activement son remplaçant. Le recrutement, loin des ambitions passées, s’apparente à une course contre la montre, multipliant les pistes incertaines—jusqu’aux refus, comme pour le jeune buteur Zibi ou le gardien Poussin bloqué par son club. Et même les repères internes vacillent : Grégory Poirier, nouvel entraîneur, est déjà au centre de tensions avec le secteur formation, pourtant pilier de l’identité nantaise. Le contraste est saisissant : là où la victoire des U17 incarnait la promesse d’un club qui avance uni, la réalité de septembre 2026 est celle d’un FC Nantes en quête de stabilité, où chaque poste, chaque choix, cristallise les doutes. Le symbole est cruel : la formation, hier motif de fierté, apparaît aujourd’hui comme un terrain de rivalités internes. Et si, finalement, la leçon du derby d’il y a un an était de rappeler que rien n’est jamais acquis, surtout à Nantes ?