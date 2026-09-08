À LA UNE DU 8 SEP 2026
[11:40]ASSE : les supporters de l’OM s’inclinent devant la folie de Geoffroy-Guichard 
[11:20]RC Lens Mercato : Risser à deux doigts de signer au PSG !  
[11:00]Stade Rennais : coup dur pour Lepaul avant l’OM
[10:40]FC Nantes : les démêlés de Franck Kita gâchent la première victoire des Canaris 
[10:20]FC Barcelone : une confidence assassine de Rodri en privé fait scandale !
[10:08]Flashback, il y a un an : Du triomphe des jeunes Canaris à la crise de confiance : Nantes, quel virage !
[10:00]PSG : la réponse sèche de Dembélé à Mbappé sur le Ballon d’Or
[09:40]ASSE : coup de tonnerre, un monument du club a bouclé ses valises ! 
[09:20]OM : un départ de Genesio est déjà redouté à Marseille 
[09:00]ASSE : un scandale gâche la victoire contre Montpellier 

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Flashback, il y a un an : Du triomphe des jeunes Canaris à la crise de confiance : Nantes, quel virage !

Par Wladimir DELCROS - 8 Sep 2026, 10:08
Flashback, il y a un an : Du triomphe des jeunes Canaris à la crise de confiance : Nantes, quel virage !

Il y a un an, les U17 du FC Nantes humiliaient Rennes dans un derby à sens unique, symbole d’un club porté par sa formation. Un an plus tard, la dynamique a changé de camp : les Canaris cherchent leur souffle en Ligue 2, entre doutes et reconstructions.

Quand Nantes donnait la leçon à Rennes

Le 6 septembre 2025, les jeunes du FC Nantes signaient un authentique exploit qui avait secoué la région : une victoire 6-1 sur la pelouse du Stade Rennais lors de la 3e journée du championnat U17. Ce soir-là, la formation nantaise avait fait parler la poudre, affichant une intensité et une efficacité qui avaient laissé les Rouge et Noir sans réponse. L’humiliation était totale pour Rennes, réputé pour la qualité de son centre. Cette claque sonnait comme un manifeste identitaire pour Nantes : la relève brillait, le club semblait s’appuyer sur une dynamique positive, et tout laissait penser que la formation allait irriguer l’ensemble du projet sportif. À l’époque, ce carton dans le derby alimentait l’espoir d’une saison conquérante, où toutes les catégories de la Maison Jaune et Verte abordaient chaque rendez-vous avec l’envie de marquer les esprits.

Un an plus tard, Nantes au pied du mur

Douze mois ont passé, et l’ambiance à la Jonelière n’a plus rien à voir avec l’euphorie de ce fameux derby. Relégués en Ligue 2, les Canaris viennent tout juste de décrocher leur première victoire de la saison, non sans difficulté, face à Nancy. La pression est partout : tribunes désertées, supporters qui sifflent Dupé, gardien numéro un désormais sur un siège éjectable alors que la direction cherche activement son remplaçant. Le recrutement, loin des ambitions passées, s’apparente à une course contre la montre, multipliant les pistes incertaines—jusqu’aux refus, comme pour le jeune buteur Zibi ou le gardien Poussin bloqué par son club. Et même les repères internes vacillent : Grégory Poirier, nouvel entraîneur, est déjà au centre de tensions avec le secteur formation, pourtant pilier de l’identité nantaise. Le contraste est saisissant : là où la victoire des U17 incarnait la promesse d’un club qui avance uni, la réalité de septembre 2026 est celle d’un FC Nantes en quête de stabilité, où chaque poste, chaque choix, cristallise les doutes. Le symbole est cruel : la formation, hier motif de fierté, apparaît aujourd’hui comme un terrain de rivalités internes. Et si, finalement, la leçon du derby d’il y a un an était de rappeler que rien n’est jamais acquis, surtout à Nantes ?

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot