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FRANCE

FC Nantes – Nancy : la compo de Poirier est tombée avec des surprises !

Par Fabien Chorlet - 7 Sep 2026, 19:51
Grégory Poirier, le nouvel entraîneur du FC Nantes

Voici les compositions officielles du match de clôture de la cinquième journée de Ligue 2 entre le FC Nantes et Nancy.

Pour la deuxième de Grégory Poirier sur le banc nantais, le FC Nantes reçoit ce lundi (20h45) l’AS Nancy Lorraine, en match de clôture de la cinquième journée de Ligue 2. Toujours privés de la Brigade Loire, les Canaris tenteront enfin de décrocher leur première victoire de la saison devant leur public et de quitter leur place de lanterne rouge au classement.

Hachem et Robinet titulaires !

Après avoir opté pour un 4-3-3 face à Guingamp (3-3), Grégory Poirier semble avoir de nouveau choisi ce système face à Nancy, alors qu’un 5-3-2 était plutôt attendu. Arrivés sur les bords de l’Erdre en fin de mercato, Ryad Hachem et Thomas Robinet connaissent tous les deux leur première titularisation sous le maillot du FC Nantes.

Les compos officielles

FC Nantes : Dupé – Guilbert, Perrin, Sow, Amian – Hachem, Lepenant, Younoussa – Tabibou, Cafaro, Robinet.

Nancy : Basilio – Mendy, Nahounou, Fernandez, Tacafred – Kebe, Bouabdeli – Kandil, Housni, Fdaouch – Ba.

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