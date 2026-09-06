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FRANCE

FC Nantes Mercato : Grégory Poirier tente encore un coup au Red Star !

Par William Tertrin - 6 Sep 2026, 18:40
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Après la blessure d’Alexis Mirbach, le FC Nantes cherche un joker au poste de gardien et Grégory Poirier aurait pensé (encore) à un visage bien connu du Red Star.

Le FC Nantes va devoir renforcer son secteur des gardiens. Touché à un genou, Alexis Mirbach, numéro deux derrière Maxime Dupé, devrait manquer plusieurs semaines et pousse le club nantais à se mettre en quête d’un joker.

Poussin, une piste rapidement écartée

Alors que le nom de Patrik Carlgren, ancien portier nantais, a été évoqué, Grégory Poirier aurait aussi sondé Gaëtan Poussin, le gardien titulaire du Red Star. Âgé de 27 ans, le portier est actuellement sous contrat avec le club francilien jusqu’en 2027.

Une initiative qui n’aurait toutefois pas été appréciée du côté du Red Star, selon L’Équipe. Et surtout, cette piste ne serait finalement pas considérée comme envisageable par le FC Nantes.

Le contexte rend évidemment le dossier sensible. Arrivé à Nantes il y a quelques jours après son passage au Red Star, Poirier connaît parfaitement l’effectif francilien. Plusieurs joueurs ont d’ailleurs déjà effectué le même trajet depuis son arrivée chez les Canaris : Ryad Hachem et Balthazar Pierret ont rejoint le FCN lors du mercato.

Nantes doit maintenant trouver une solution

En attendant un éventuel renfort, Maxime Dupé reste le numéro un, tandis que le jeune Yanel Zézé peut assurer le rôle de doublure. Le FC Nantes doit néanmoins rapidement avancer sur le recrutement d’un gardien afin de sécuriser ce poste pour la suite de la saison.

La piste Gaëtan Poussin semble donc déjà refermée. Une nouvelle illustration, aussi, des liens particulièrement étroits entre Nantes et le Red Star depuis l’arrivée de Grégory Poirier sur le banc nantais.

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