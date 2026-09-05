Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Devant la blessure d’Alexis Mirbach, le FC Nantes a décidé de recruter un joker médical.

Le FC Nantes va devoir agir. Alors que Grégory Poirier cherche encore à stabiliser son équipe, le club nantais vient de perdre Alexis Mirbach, jeune gardien qui commençait à prendre de l’importance dans la hiérarchie. Une situation qui pousse la direction à se tourner vers le marché des jokers.

Un joker médical ou un joueur libre au FC Nantes

Alexis Mirbach était considéré comme le numéro deux derrière Maxime Dupé. Le jeune gardien avait notamment suscité beaucoup d’attentes chez les supporters nantais, certains espérant même le voir davantage jouer après les prestations jugées décevantes de Dupé. Mais sa blessure vient couper cet élan. Le FC Nantes doit désormais trouver une solution pour compléter son secteur des gardiens et éviter de se retrouver trop limité en cas de nouvelle absence.

Selon Ouest-France, les Canaris ont décidé de recruter un gardien afin de remplacer Mirbach. Deux possibilités s’offrent au club nantais. Le FC Nantes peut d’abord recruter un joker médical évoluant en France. Cette solution permettrait à Poirier de récupérer un joueur déjà habitué au championnat français. Autre possibilité : se tourner vers un joueur libre, avec cette fois un marché beaucoup plus large puisque le club peut prospecter à l’étranger. Une piste qui pourrait permettre à Nantes de trouver un profil plus expérimenté.

Poirier récupérera une nouvelle solution dans les buts

Pour Grégory Poirier, cette arrivée sera forcément la bienvenue. Le nouvel entraîneur du FC Nantes doit déjà composer avec un effectif en pleine reconstruction après la relégation en Ligue 2. L’arrivée d’un gardien supplémentaire permettra surtout de sécuriser un poste particulièrement important. Nantes ne peut évidemment pas se permettre de rester avec une hiérarchie fragilisée à ce niveau de la saison. Le club va donc devoir rapidement identifier le profil idéal.

Cette future recrue pourrait également rebattre les cartes dans la hiérarchie. Maxime Dupé reste actuellement le gardien numéro un mais ses performances ont suscité de nombreuses interrogations depuis le début de saison. L’arrivée d’un nouveau portier pourrait donc créer une véritable concurrence au sein du FC Nantes et c’est peut-être finalement un mal pour un bien.