Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Recruté par le FC Nantes sur le gong du mercato estival, Thomas Robinet (30 ans) provoque déjà des mécontentements à Dunkerque.

Le FC Nantes a bouclé son mercato estival sur une note pour le moins animée. Dans les dernières heures de la fenêtre des transferts, les Canaris ont obtenu la signature de Thomas Robinet, attaquant de 30 ans en provenance de Dunkerque.

« Une grande perte » pour Dunkerque

Une arrivée qui satisfait forcément le FC Nantes mais qui a rapidement provoqué des remous du côté de la formation nordiste. Et pour cause : Dunkerque a perdu son meilleur attaquant sans parvenir à lui trouver de remplaçant avant la fermeture du marché.

L’entraîneur de Dunkerque, Albert Sanchez, ne s’est d’ailleurs pas caché après le départ de son avant-centre. Le technicien a clairement regretté les conditions de cette fin de mercato. « Thomas Robinet est une grande perte. La fin de mercato a été terrible pour nous. Pour l’équipe, pour les supporters, ce n’est pas un bon message. Notre meilleur attaquant n’est pas remplacé », a-t-il soufflé en conférence de presse.

Un constat particulièrement sévère, qui illustre la frustration du club après cette opération conclue tardivement. Pour Dunkerque, le problème n’est donc pas seulement de voir partir Robinet : c’est surtout de ne pas avoir pu compenser son départ dans la foulée.

Le FC Nantes s’attire les foudres de Dunkerque

De son côté, Thomas Robinet aurait lui-même poussé pour rejoindre le FC Nantes en cette fin de mercato. Une volonté qui a pesé dans l’issue du dossier et permis aux Canaris de mettre la main sur un joueur expérimenté du championnat français. Pour le FC Nantes, cette arrivée répond à une volonté de renforcer son secteur offensif avec un joueur de 30 ans, habitué aux joutes professionnelles et capable d’apporter immédiatement son expérience. Mais à Dunkerque, le timing de l’opération laisse forcément un goût amer.

Sur le plan sportif, le FC Nantes réalise donc une opération qui ne fait pas que des heureux en Ligue 2. En récupérant Robinet dans les dernières heures du mercato, le club nantais prive surtout Dunkerque d’un élément offensif majeur à un moment où il n’était plus possible de lui trouver un véritable successeur.

Le recrutement de Robinet n’est donc pas seulement une arrivée supplémentaire dans l’effectif nantais. Il est aussi devenu, en quelques heures, un sujet de frustration dans le Nord. Reste désormais à Thomas Robinet à faire parler de lui sur le terrain. Car après un départ qui fait déjà polémique, l’attaquant sait qu’il sera attendu au tournant à Nantes.