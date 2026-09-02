FC Nantes Mercato : deux derniers départs attendus !

Deux départs supplémentaires devraient être enregistrés par le FC Nantes, avec Bahmed Deuff vers Antwerp et Yassine Benhattab vers Montpellier.

Le FC Nantes était en feu ce mardi lors du dernier jour du mercato estival. Les Canaris ont officialisé les arrivées de Balthazar Pierret, Amin Cherni, Fodé Doucouré et Thomas Robinet, ainsi que les départs d’Hugo Lamy, en prêt, et de Mostafa Mohamed.

Toujours pas d’officialisations pour les départs de Deuff et Benhattab !

Mais deux autres départs auraient également été bouclés en cette fin de mercato estival. Il s’agit de ceux de Bahmed Deuff et de Yassine Benhattab. Comme l’a confirmé ce mercredi le journaliste de Ouest-France, David Phelippeau, le premier devrait rejoindre le club belge du Royal Antwerp sous la forme d’un prêt avec option d’achat, tandis que le second devrait être transféré à Montpellier pour un montant estimé à 1 million d’euros. « C’est fait a priori », a lâché notre confrère sur X. Mais pour l’heure, aucune officialisation n’est encore tombée concernant ces deux départs.

Une situation qui n’a rien d’anormal concernant Bahmed Deuff puisque le mercato estival est toujours ouvert en Belgique. Elle est en revanche plus surprenante pour Yassine Benhattab et son transfert à Montpellier, le marché des transferts ayant fermé ses portes en France ce mardi soir.