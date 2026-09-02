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FRANCE

OM Mercato : un joueur libre ou un joker à Marseille ? Le verdict est tombé !

Par Fabien Chorlet - 2 Sep 2026, 17:20
Grégory Lorenzi, le directeur sportif de l'OM

Après un mercato bouclé sans la moindre recrue, l’OM pourrait-il encore se renforcer avec un joueur libre ou un joker médical ?

Alors que le mercato estival a officiellement fermé ses portes ce mardi soir, l’Olympique de Marseille n’a enregistré aucune recrue, comme le redoutaient Bruno Genesio et les supporters phocéens. Le club olympien a même perdu Quinten Timber dans les derniers instants du mercato, parti à Crystal Palace contre 20 millions d’euros.

Depuis ce mardi soir, certains espèrent malgré tout que l’OM puisse finir par se renforcer en faisant venir un joueur libre ou un joker médical, surtout après la grave blessure au genou de Tochukwu Nnadi, contractée dimanche dernier lors de la défaite contre l’AS Monaco.

Aucun joueur libre ni joker médical pour l’OM !

Mais selon les indiscrétions de Mohamed Toubache-Ter, aucun joueur libre ni joker médical ne devrait débarquer à l’OM dans les prochains jours. « NON, Marseille n’a pas le droit de recruter un joker en L1/L2/L3 et ne peut pas recruter un joueur libre. Il y a un problème de masse salariale : pas possible de faire une augmentation salariale sur un joueur. Le joker, ce n’est pas possible sans accord de la DNCG », a révélé l’insider sur X, avant de préciser : « Et en raison du problème de masse salariale que rencontre Marseille, le club ne peut même pas faire un joueur à la charte, même un joueur à 3000 euros, ça passe pas !! »

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